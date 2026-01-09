Парикмахеры молчат, но женщины уже массово режут волосы: эта стрижка мгновенно молодит и подходит всем

Начало нового года традиционно становится моментом, когда хочется перемен — не только в жизни, но и во внешности. Для кого-то это новый цвет ногтей или эксперимент с макияжем, но все больше женщин решаются на кардинальные изменения прически . В сезоне зима-весна 2026 года стилисты единодушны: каре-шторка уверенно выходит в лидеры среди женских стрижек и вытесняет даже классический боб.

Каре-шторка стала главным бьюти-хитом зимы 2026 — почему его выбирают после Нового года

Эта форма уже несколько недель подряд появляется в трендах салонов красоты, соцсетях и рекомендациях топ-парикмахеров. Причина популярности проста: карешторка универсальна, практична и визуально "работает" почти для каждой женщины .

В чем секрет популярности каре-шторки

Карешторка — это эволюция классического каре с характерной челкой-шторкой. Пряди у лица мягко разделяются на две части, как занавес, и деликатно обрамляют черты. Именно этот эффект делает стрижку столь выигрышной.

Стилисты отмечают: форма способна сглаживать острые черты, смягчать линию челюсти и визуально вытягивать лицо . В то же время она не "съедает" объем и не тяготит образ, как это иногда случается с ровным каре.

Кому подходит эта стрижка

Одна из главных причин бума – каре-шторка подходит практически всем .

обладательницам прямых волос;

женщинам с волнистыми и вьющимися локонами;

тонким волосам, которым не хватает объема;

разным формам лица – от овальной до квадратной.

По желанию мастер может оставить длину ровной или добавить легкую стремянку. Она слегка поднимает волосы на макушке, создавая естественный объем без эффекта тяжелого каскада . Для тонких волос это особенно важно – прическа выглядит более густой уже без сложной укладки.

Челка – ключевой элемент

Главное правило карешторки — плавный переход челки в основную длину . Резких линий здесь быть не должно. В остальном – полная свобода:

длинную челку, которую можно зачесать назад или собрать вместе с основной массой волос;

вариант, начинающийся ниже середины лба и переходящий в удлиненные “шторки” по бокам.

Именно возможность адаптации делает эту стрижку индивидуальной – ее легко "подстроить" под конкретные черты лица вместе с мастером .

Как укладывать каре-шторку

Еще одна причина популярности – максимальная свобода в заключении . Каре-шторка выглядит стильно практически без труда:

классическая укладка на браш с объемом у корней;

легкие локоны плойкой большого диаметра для трендового бохоэффекта;

естественные кудри по кудрявому методу;

идеально гладкие волосы для минималистического образа.

Благодаря более коротким прядям у лица локоны завиваются четче, а прическа смотрится аккуратно даже без агрессивной фиксации.

Почему именно сейчас

После Нового года спрос на обновление образа растет, и карешторка стала золотой серединой между радикальными изменениями и комфортом . Это не просто модная стрижка, а практичное решение для тех, кто хочет выглядеть свежо, младше и ухоженно без ежедневных сложных манипуляций с волосами.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, как часто нужно мыть волосы.