Кольоровий бунт проти стереотипів: китаянки масово фарбують волосся під пахвами

У Китаї серед молодих жінок набирає популярності незвичайний б'юті-тренд: вони відрощують волосся під пахвами, освітлюють його та фарбують у рожевий, блакитний, жовтий, зелений або фіолетовий кольори. Результат китаянки демонструють у соцмережах, перетворюючи звичну частину тіла на спосіб самовираження.

Волосся під пахвами почали фарбувати

Тренд активно поширюється на платформі RedNote. Користувачки не лише публікують фотографії, а й діляться порадами щодо освітлення та фарбування волосся під пахвами. У дописах жінки вказують, що для багатьох з них це стало способом позбутися комплексу, пов'язаного з волоссям на жіночому тілі.

Одна з учасниць тренду розповіла, що ще в дитинстві почала соромитися волосся під пахвами після зауваження подруги. Проте її ставлення змінилося після того, як вона побачила в соцмережах інфлюенсерку з рожевим волоссям. Жінка повторила експеримент і після позитивної реакції оточення відчула себе впевненіше. На іншу учасницю вплинула Леді Гага. У 2011 році співачка з'явилася на церемонії MuchMusic Video Awards з зеленим волоссям під пахвами. Пізніше подібне самовираження стало основою тренду glitter pits (прикрашання волосся блискітками).

Волосся під пахвами стало трендом у Китаї. Фото: QQ

Прихильниці нового тренду говорять передусім про тілесну автономію. Вони наголошують, що не закликають усіх жінок відмовлятися від депіляції. Йдеться про право самостійно вирішувати, що робити зі своїм тілом: голити волосся, залишати його чи фарбувати.

Волосся під пахвами стало трендом у Китаї. Фото: QQ

Культурологи зазначають, що негативне ставлення до волосся на жіночому тілі в Китаї може бути відносно новим явищем. На деяких старовинних китайських картинах, зокрема періоду династії Сун, можна побачити жінок із видимим волоссям під пахвами. Ситуація почала змінюватися у 1980–1990-х роках під впливом західних фільмів, телепрограм і модних журналів. Образ гладкої шкіри без волосся поступово став частиною сучасного б'юті-стандарту, який додатково підтримувала реклама засобів для гоління та депіляції.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що дівчина три роки не голила волосся під пахвами . Вона показала, як це виглядає.