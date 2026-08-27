Цветной бунт против стереотипов: китаянки массово окрашивают волосы под мышками

В Китае среди молодых женщин набирает популярность необычный бьюти-тренд: они отращивают волосы под мышками, осветляют их и окрашивают в розовый, голубой, желтый, зеленый или фиолетовый цвета. Результат китаянки демонстрируют в соцсетях, превращая привычную часть тела в способ самовыражения.

Волосы подмышками начали красить

Тренд активно распространяется на RedNote. Пользователи не только публикуют фотографии, но и делятся советами по осветлению и окраске волос под мышками. В сообщениях женщины указывают, что для многих из них это стало способом избавиться от комплекса, связанного с волосами на женском теле.

Одна из участниц тренда рассказала, что еще в детстве начала стесняться волосы под мышками после замечания подруги. Однако ее отношение изменилось после того, как она увидела в соцсетях инфлюэнсершу с розовыми волосами. Женщина повторила эксперимент и после положительной реакции оцепления почувствовала себя увереннее. На другую участницу повлияла Леди Гага. В 2011 году певица появилась на церемонии MuchMusic Video Awards с зелеными волосами под мышками. Позже подобное самовыражение стало основой тренда glitter pits (украшение волос блестками).

Волосы под мышками стали трендом в Китае. Фото: QQ

Поклонницы нового тренда говорят прежде всего о телесной автономии. Они отмечают, что не призывают всех женщин отказываться от депиляции. Речь идет о праве самостоятельно решать, что делать со своим телом: брить волосы, оставлять их или красить.

Волосы под мышками стали трендом в Китае. Фото: QQ

Культурологи отмечают, что отрицательное отношение к волосам на женском теле в Китае может быть относительно новым явлением. На некоторых старинных китайских картинах, в частности периода династии Сун, можно увидеть женщин с видимыми волосами под мышками. Ситуация начала меняться в 1980-1990-х годах под влиянием западных фильмов, телепрограмм и модных журналов. Образ гладкой кожи без волос постепенно стал частью современного бьюти-стандарта, дополнительно поддерживаемого рекламой средств для бритья и депиляции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что девушка три года не брила волосы под мышками . Она показала, как это смотрится.