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Цветной бунт против стереотипов: китаянки массово окрашивают волосы под мышками

В Китае набирает популярность необычный тренд: девушки окрашивают волосы под мышками в розовый и голубой.

27 августа 2026, 20:45
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Slava Kot

В Китае среди молодых женщин набирает популярность необычный бьюти-тренд: они отращивают волосы под мышками, осветляют их и окрашивают в розовый, голубой, желтый, зеленый или фиолетовый цвета. Результат китаянки демонстрируют в соцсетях, превращая привычную часть тела в способ самовыражения.

Цветной бунт против стереотипов: китаянки массово окрашивают волосы под мышками

Волосы подмышками начали красить

Тренд активно распространяется на RedNote. Пользователи не только публикуют фотографии, но и делятся советами по осветлению и окраске волос под мышками. В сообщениях женщины указывают, что для многих из них это стало способом избавиться от комплекса, связанного с волосами на женском теле.

Одна из участниц тренда рассказала, что еще в детстве начала стесняться волосы под мышками после замечания подруги. Однако ее отношение изменилось после того, как она увидела в соцсетях инфлюэнсершу с розовыми волосами. Женщина повторила эксперимент и после положительной реакции оцепления почувствовала себя увереннее. На другую участницу повлияла Леди Гага. В 2011 году певица появилась на церемонии MuchMusic Video Awards с зелеными волосами под мышками. Позже подобное самовыражение стало основой тренда glitter pits (украшение волос блестками).

Цветной бунт против стереотипов: китаянки массово окрашивают волосы под мышками - фото 2

Волосы под мышками стали трендом в Китае. Фото: QQ

Поклонницы нового тренда говорят прежде всего о телесной автономии. Они отмечают, что не призывают всех женщин отказываться от депиляции. Речь идет о праве самостоятельно решать, что делать со своим телом: брить волосы, оставлять их или красить.

Цветной бунт против стереотипов: китаянки массово окрашивают волосы под мышками - фото 2

Волосы под мышками стали трендом в Китае. Фото: QQ

Культурологи отмечают, что отрицательное отношение к волосам на женском теле в Китае может быть относительно новым явлением. На некоторых старинных китайских картинах, в частности периода династии Сун, можно увидеть женщин с видимыми волосами под мышками. Ситуация начала меняться в 1980-1990-х годах под влиянием западных фильмов, телепрограмм и модных журналов. Образ гладкой кожи без волос постепенно стал частью современного бьюти-стандарта, дополнительно поддерживаемого рекламой средств для бритья и депиляции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что девушка три года не брила волосы под мышками. Она показала, как это смотрится.



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Источник: https://www.scmp.com/news/people-culture/trending-china/article/3364883/young-chinese-women-dye-armpit-hair-fashion-statement-and-expression-bodily-autonomy
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