Хлопець кучерявий знову в моді: звідки взявся тренд і чи шкідлива завивка

Чоловіча завивка знову стає помітною частиною моди на зачіски. В останні роки інтерес до неї особливо зріс серед молодих чоловіків та підлітків, а соціальні мережі допомагають популяризувати нові варіанти кучерів та хвиль.

Молоді хлопці із сучасними кучерявими стрижками. Фото: ШІ

Чому чоловіки знову хочуть кучері

Сучасна чоловіча завивка помітно відрізняється від образів 1980-х. Замість дрібних тугих кучериків чоловіки частіше обирають м'які хвилі, об'єм та текстуру. В англомовному середовищі популярні назви "boy perm" та "Zoomer perm", а деякі варіанти пов'язують із так званою зачіскою "broccoli".

Одним із рушіїв тренду стали TikTok та Instagram. На популярність кучерів також впливають зачіски знаменитостей та інтерес до корейської чоловічої моди. Британські салони вже повідомляли про помітний попит із боку молодих клієнтів: деякі майстри роблять десятки чоловічих завивок на тиждень.

При цьому говорити про єдиний світовий відсоток зростання попиту поки не можна: відкритої глобальної статистики з чоловічої завивки немає. Однак публікації з різних країн та дані салонів підтверджують, що це не просто окреме явище у соцмережах.

Чи шкідлива завивка

Цілком нешкідливою хімічну завивку вважати не можна. Під час процедури хімічні склади впливають на структуру волосся і змінюють зв'язки всередині кератинового волокна, завдяки чому волосся набуває нової форми. Наукові огляди пов'язують хімічну обробку зі змінами структури волосся, зниженням міцності та пошкодженням кутикули.

Наскільки сильно постраждає волосся, залежить від його вихідного стану, використовуваного складу та технології процедури. Особливо обережними варто бути власникам уже ослабленого, ламкого або раніше хімічно обробленого волосся.

Таким чином, новий тренд справді існує, але "кучеряве покоління" — скоріше яскраве журналістське визначення. А сама завивка залишається косметичною процедурою, яка дозволяє змінити форму волосся, але вимагає грамотного виконання та подальшого догляду.

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