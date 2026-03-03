Ці стрижки «з’їдають» щоки: експерти назвали ідеальні варіанти для круглого обличчя навесні 2026

Кругле обличчя – це не проблема, а особливість, яку можна вигідно підкреслити. Проте неправильно підібрана стрижка здатна додати ще більше об’єму в зоні щік і зробити риси важчими. Саме тому експерти з перукарського мистецтва наголошують: форма обличчя – ключовий фактор при виборі зачіски. Про це пише Vogue.ua.

Ідеальні стрижки для круглого обличчя – що обрати у 2026 році

Головний принцип для круглого обличчя – візуальне подовження. Це означає створення вертикальних ліній, об’єму зверху та мінімального акценту на боках.

Довгі шари і каре до плечей

Фахівці радять звернути увагу на градуйовані стрижки з довгими шарами, які спускаються спереду до рівня між носом і губами. Такий прийом створює оптичний баланс і "витягує" риси. Ідеальна довжина – до плечей або трохи нижче. Занадто короткі варіанти можуть зробити обличчя ще більш округлим, а надмірно довге волосся без структури обтяжує силует.

Особливо актуально у 2026 році – гладке каре до плечей із м’яким градуйованим ефектом. Легкі хвилі на кінчиках додають руху, але важливо уникати ідеально рівних ліній. Класичний боб із чітким зрізом – не найкращий вибір, адже він підкреслює ширину.

Довге волосся – але з нюансами

Довгі пасма нижче ключиць теж можуть працювати, якщо додати чубчик-шторку та рухливі кінчики. Такий варіант формує вертикаль і робить обличчя більш витонченим. Головне – не залишати волосся абсолютно прямим і пласким.

Чубчик – тільки збоку

Якщо ви мрієте про чубчик, забудьте про густий прямий варіант. Експерти одностайні: бічний чубчик – найвигідніше рішення для круглого обличчя. Він створює асиметрію і "ламає" горизонтальну лінію чола. Те саме стосується проділу – він має бути збоку, а не по центру.

Короткі стрижки – обережно

Піксі або так звана "коротка відрощена" стрижка можуть підійти, але лише за умови, що бокові пасма і чубчик залишаються подовженими. Саме ці елементи створюють ілюзію витягнутості. Занадто коротко вистрижені скроні без об’єму зверху можуть дати протилежний ефект.

Чого краще уникати

Не рекомендується зачесане назад волосся без об’єму, рівний проділ посередині та надто об’ємні локони на рівні щік. Ці деталі підсилюють округлість і роблять риси м’якшими, ніж хотілося б.

Головний висновок – не існує "забороненої" довжини, але є невдала геометрія. Правильна стрижка здатна змінити сприйняття обличчя без ін’єкцій і радикальних змін.

