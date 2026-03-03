logo_ukra

Ці стрижки «з'їдають» щоки: експерти назвали ідеальні варіанти для круглого обличчя навесні 2026
Ці стрижки «з’їдають» щоки: експерти назвали ідеальні варіанти для круглого обличчя навесні 2026

Бічний проділ, довгі шари і жодного рівного бобу: як візуально подовжити обличчя без пластики.

3 березня 2026, 17:01
Кругле обличчя – це не проблема, а особливість, яку можна вигідно підкреслити. Проте неправильно підібрана стрижка здатна додати ще більше об’єму в зоні щік і зробити риси важчими. Саме тому експерти з перукарського мистецтва наголошують: форма обличчя – ключовий фактор при виборі зачіски. Про це пише Vogue.ua.

Ці стрижки «з’їдають» щоки: експерти назвали ідеальні варіанти для круглого обличчя навесні 2026

Ідеальні стрижки для круглого обличчя – що обрати у 2026 році

Головний принцип для круглого обличчя – візуальне подовження. Це означає створення вертикальних ліній, об’єму зверху та мінімального акценту на боках.

Довгі шари і каре до плечей

Фахівці радять звернути увагу на градуйовані стрижки з довгими шарами, які спускаються спереду до рівня між носом і губами. Такий прийом створює оптичний баланс і "витягує" риси. Ідеальна довжина – до плечей або трохи нижче. Занадто короткі варіанти можуть зробити обличчя ще більш округлим, а надмірно довге волосся без структури обтяжує силует.

Особливо актуально у 2026 році – гладке каре до плечей із м’яким градуйованим ефектом. Легкі хвилі на кінчиках додають руху, але важливо уникати ідеально рівних ліній. Класичний боб із чітким зрізом – не найкращий вибір, адже він підкреслює ширину.

Ці стрижки «з’їдають» щоки: експерти назвали ідеальні варіанти для круглого обличчя навесні 2026 - фото 2

Довге волосся – але з нюансами

Довгі пасма нижче ключиць теж можуть працювати, якщо додати чубчик-шторку та рухливі кінчики. Такий варіант формує вертикаль і робить обличчя більш витонченим. Головне – не залишати волосся абсолютно прямим і пласким.

Ці стрижки «з’їдають» щоки: експерти назвали ідеальні варіанти для круглого обличчя навесні 2026 - фото 2

Чубчик – тільки збоку

Якщо ви мрієте про чубчик, забудьте про густий прямий варіант. Експерти одностайні: бічний чубчик – найвигідніше рішення для круглого обличчя. Він створює асиметрію і "ламає" горизонтальну лінію чола. Те саме стосується проділу – він має бути збоку, а не по центру.

Ці стрижки «з’їдають» щоки: експерти назвали ідеальні варіанти для круглого обличчя навесні 2026 - фото 2

Короткі стрижки – обережно

Піксі або так звана "коротка відрощена" стрижка можуть підійти, але лише за умови, що бокові пасма і чубчик залишаються подовженими. Саме ці елементи створюють ілюзію витягнутості. Занадто коротко вистрижені скроні без об’єму зверху можуть дати протилежний ефект.

Ці стрижки «з’їдають» щоки: експерти назвали ідеальні варіанти для круглого обличчя навесні 2026 - фото 2

Чого краще уникати

Не рекомендується зачесане назад волосся без об’єму, рівний проділ посередині та надто об’ємні локони на рівні щік. Ці деталі підсилюють округлість і роблять риси м’якшими, ніж хотілося б.

Головний висновок – не існує "забороненої" довжини, але є невдала геометрія. Правильна стрижка здатна змінити сприйняття обличчя без ін’єкцій і радикальних змін.

Читайте також в "Коментарях", які препарати шкодять для волосся. 



