Эти стрижки «съедают» щеки: эксперты назвали идеальные варианты для круглого лица весной 2026 г.

Круглое лицо – это не проблема, а особенность, которую можно выгодно подчеркнуть. Однако неправильно подобранная стрижка способна добавить еще больше объема в зоне щек и сделать черты более тяжелыми. Именно поэтому эксперты парикмахерского искусства отмечают: форма лица – ключевой фактор при выборе прически. Об этом пишет Vogue.ua.

Идеальные стрижки для круглого лица – что выбрать в 2026 году

Главный принцип для круглого лица – визуальное удлинение. Это означает создание вертикальных линий, объема сверху и минимальный акцент на боках.

Длинные слои и каре до плеч

Специалисты советуют обратить внимание на градуированные стрижки с длинными слоями , спускающимися спереди до уровня между носом и губами. Такой прием создает оптический баланс и извлекает черты. Идеальная длина – до плеч или чуть ниже. Слишком короткие варианты могут сделать лицо еще более округлым, а чрезмерно длинные волосы без структуры утяжеляют силуэт.

Особенно актуально в 2026 году – гладкое каре до плеч с мягким градуированным эффектом. Легкие волны на кончиках придают движению, но важно избегать идеально ровных линий. Классический боб с четким срезом – не самый лучший выбор , ведь он подчеркивает ширину.

Длинные волосы – но с нюансами

Длинные пряди ниже ключиц тоже могут работать, если добавить челку-шторку и подвижные кончики. Такой вариант формирует вертикаль и делает лицо более утонченным. Главное – не оставлять волосы абсолютно прямыми и плоскими.

Челка – только со стороны

Если вы мечтаете о челке, забудьте о густом прямом варианте. Эксперты единодушны: боковая челка – самое выгодное решение для круглого лица . Он создает асимметрию и "ломает" горизонтальную линию лба. То же касается пробора – он должен быть со стороны, а не по центру.

Короткие стрижки – осторожно

Пикси или так называемая "короткая отращенная" стрижка могут подойти, но только при условии, что боковые пряди и челка остаются удлиненными. Именно эти элементы создают иллюзию вытянутости. Слишком коротко выстриженные виски без объема сверху могут дать обратный эффект.

Чего лучше избегать

Не рекомендуется зачесанные назад волосы без объема, ровный пробор посередине и слишком объемные локоны на уровне щек. Эти детали усиливают округлость и делают черты более мягкими, чем хотелось бы .

Главный вывод – не существует "запретной" длины, но есть неудачная геометрия. Правильная стрижка способна изменить восприятие лица без инъекций и радикальных изменений.

