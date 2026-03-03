Эти стрижки «съедают» щеки: эксперты назвали идеальные варианты для круглого лица весной 2026 г.

Рубрики
Проніна Анна
Круглое лицо – это не проблема, а особенность, которую можно выгодно подчеркнуть. Однако неправильно подобранная стрижка способна добавить еще больше объема в зоне щек и сделать черты более тяжелыми. Именно поэтому эксперты парикмахерского искусства отмечают: форма лица – ключевой фактор при выборе прически. Об этом пишет Vogue.ua.
Идеальные стрижки для круглого лица – что выбрать в 2026 году
Главный принцип для круглого лица – визуальное удлинение. Это означает создание вертикальных линий, объема сверху и минимальный акцент на боках.
Специалисты советуют обратить внимание на градуированные стрижки с длинными слоями , спускающимися спереди до уровня между носом и губами. Такой прием создает оптический баланс и извлекает черты. Идеальная длина – до плеч или чуть ниже. Слишком короткие варианты могут сделать лицо еще более округлым, а чрезмерно длинные волосы без структуры утяжеляют силуэт.
Особенно актуально в 2026 году – гладкое каре до плеч с мягким градуированным эффектом. Легкие волны на кончиках придают движению, но важно избегать идеально ровных линий. Классический боб с четким срезом – не самый лучший выбор , ведь он подчеркивает ширину.
Длинные пряди ниже ключиц тоже могут работать, если добавить челку-шторку и подвижные кончики. Такой вариант формирует вертикаль и делает лицо более утонченным. Главное – не оставлять волосы абсолютно прямыми и плоскими.
Если вы мечтаете о челке, забудьте о густом прямом варианте. Эксперты единодушны: боковая челка – самое выгодное решение для круглого лица . Он создает асимметрию и "ломает" горизонтальную линию лба. То же касается пробора – он должен быть со стороны, а не по центру.
Пикси или так называемая "короткая отращенная" стрижка могут подойти, но только при условии, что боковые пряди и челка остаются удлиненными. Именно эти элементы создают иллюзию вытянутости. Слишком коротко выстриженные виски без объема сверху могут дать обратный эффект.
Не рекомендуется зачесанные назад волосы без объема, ровный пробор посередине и слишком объемные локоны на уровне щек. Эти детали усиливают округлость и делают черты более мягкими, чем хотелось бы .
Главный вывод – не существует "запретной" длины, но есть неудачная геометрия. Правильная стрижка способна изменить восприятие лица без инъекций и радикальных изменений.
