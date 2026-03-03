logo

Эти стрижки «съедают» щеки: эксперты назвали идеальные варианты для круглого лица весной 2026 г.

Боковой пробор, длинные слои и ни одного ровного боба: как зрительно удлинить лицо без пластики.

3 марта 2026, 17:01
Автор:
Проніна Анна

Круглое лицо – это не проблема, а особенность, которую можно выгодно подчеркнуть. Однако неправильно подобранная стрижка способна добавить еще больше объема в зоне щек и сделать черты более тяжелыми. Именно поэтому эксперты парикмахерского искусства отмечают: форма лица – ключевой фактор при выборе прически. Об этом пишет Vogue.ua.

Эти стрижки «съедают» щеки: эксперты назвали идеальные варианты для круглого лица весной 2026 г.

Идеальные стрижки для круглого лица – что выбрать в 2026 году

Главный принцип для круглого лица – визуальное удлинение. Это означает создание вертикальных линий, объема сверху и минимальный акцент на боках.

Длинные слои и каре до плеч

Специалисты советуют обратить внимание на градуированные стрижки с длинными слоями , спускающимися спереди до уровня между носом и губами. Такой прием создает оптический баланс и извлекает черты. Идеальная длина – до плеч или чуть ниже. Слишком короткие варианты могут сделать лицо еще более округлым, а чрезмерно длинные волосы без структуры утяжеляют силуэт.

Особенно актуально в 2026 году – гладкое каре до плеч с мягким градуированным эффектом. Легкие волны на кончиках придают движению, но важно избегать идеально ровных линий. Классический боб с четким срезом – не самый лучший выбор , ведь он подчеркивает ширину.

Эти стрижки «съедают» щеки: эксперты назвали идеальные варианты для круглого лица весной 2026 г. - фото 2

Длинные волосы – но с нюансами

Длинные пряди ниже ключиц тоже могут работать, если добавить челку-шторку и подвижные кончики. Такой вариант формирует вертикаль и делает лицо более утонченным. Главное – не оставлять волосы абсолютно прямыми и плоскими.

Эти стрижки «съедают» щеки: эксперты назвали идеальные варианты для круглого лица весной 2026 г. - фото 2

Челка – только со стороны

Если вы мечтаете о челке, забудьте о густом прямом варианте. Эксперты единодушны: боковая челка – самое выгодное решение для круглого лица . Он создает асимметрию и "ломает" горизонтальную линию лба. То же касается пробора – он должен быть со стороны, а не по центру.

Эти стрижки «съедают» щеки: эксперты назвали идеальные варианты для круглого лица весной 2026 г. - фото 2

Короткие стрижки – осторожно

Пикси или так называемая "короткая отращенная" стрижка могут подойти, но только при условии, что боковые пряди и челка остаются удлиненными. Именно эти элементы создают иллюзию вытянутости. Слишком коротко выстриженные виски без объема сверху могут дать обратный эффект.

Эти стрижки «съедают» щеки: эксперты назвали идеальные варианты для круглого лица весной 2026 г. - фото 2

Чего лучше избегать

Не рекомендуется зачесанные назад волосы без объема, ровный пробор посередине и слишком объемные локоны на уровне щек. Эти детали усиливают округлость и делают черты более мягкими, чем хотелось бы .

Главный вывод – не существует "запретной" длины, но есть неудачная геометрия. Правильная стрижка способна изменить восприятие лица без инъекций и радикальных изменений.

Читайте также в "Комментариях", какие препараты вредят для волос.



