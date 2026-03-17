Який вигляд має розкішний будинок Трампа (ФОТО)

Що відомо про Мар-а-Лаго. Легендарний маєток Дональда Трампа у Флориді.

17 березня 2026, 07:30
Slava Kot

У престижному курортному місті Палм-Біч у штаті Флорида розташована одна з найвідоміших приватних резиденцій США — це маєток Мар-а-Лаго. Сьогодні ця розкішна вілла тісно асоціюється з ім’ям Дональда Трампа, який перетворив її не лише на власний дім, а й на своєрідний центр політичного життя.

Який вигляд має розкішний будинок Трампа (ФОТО)

Маєток Трампа Мар-а-Лаго. Фото з відкритих джерел

Історія Мар-а-Лаго почалася у 1920-х роках. Маєток створила американська мільярдерка Марджорі Меррівезер Пост, яка була спадкоємицею імперії харчових продуктів і однією з найбагатших жінок свого часу. Вона мріяла побудувати американську версію європейського палацу. Крім того, Пост планувала передати резиденцію державі, щоб вона стала зимовою резиденцією президентів США. Однак утримання величезного комплексу виявилося занадто дорогим для бюджету.

Який вигляд має розкішний будинок Трампа (ФОТО) - фото 2

Вхідні ворота в Мар-а-Лаго. Фото: instagram/trump

Назва "Мар-а-Лаго" перекладається з іспанської як "від моря до озера". І це не випадково, адже маєток простягається через увесь острів Палм-Біч від узбережжя Атлантичного океану до лагуни озера Ворт.

Нову сторінку в історії комплексу відкрив Дональд Трамп. У 1985 році він придбав резиденцію приблизно за 5 мільйонів доларів і вклав ще кілька мільйонів у реставрацію та антикварні інтер’єри. У 1995 році бізнесмен перетворив маєток на закритий клуб для членів еліти з гостьовими номерами, спа-центром, ресторанами та іншими курортними зручностями. Водночас родина Трампа має власні приватні апартаменти на території комплексу.

Який вигляд має розкішний будинок Трампа (ФОТО) - фото 2

Мар-а-Лаго. Фото: instagram/trump

Який вигляд має розкішний будинок Трампа (ФОТО) - фото 2

Будинок Трампа Мар-а-Лаго. Фото: instagram/trump

Який вигляд має розкішний будинок Трампа (ФОТО) - фото 2

Маєток Трампа Мар-а-Лаго. Фото: instagram/trump

Будівля, зведена у 1927 році, виконана в стилі іспанського відродження з елементами середземноморської та іспано-мавританської архітектури. Центральний двоповерховий корпус доповнюють допоміжні крила, а над усім комплексом височіє 23-метрова вежа з оглядовим майданчиком.

Мар-а-Лаго вражає масштабами: у маєтку 126 кімнат, зокрема 58 спалень і 33 ванні кімнати. Усередині розташовані 12 камінів, мармуровий обідній стіл завдовжки майже 9 метрів та три бомбосховища. Загальна площа будівлі перевищує 5800 квадратних метрів, що робить її одним із найбільших приватних особняків у США.

Який вигляд має розкішний будинок Трампа (ФОТО) - фото 2

Інтер'єр Мар-а-Лаго. Фото: instagram/trump

Який вигляд має розкішний будинок Трампа (ФОТО) - фото 2

Мар-а-Лаго. Фото: instagram/trump

Який вигляд має розкішний будинок Трампа (ФОТО) - фото 2

Інтер'єр будинку Трампа. Фото: instagram/trump

Який вигляд має розкішний будинок Трампа (ФОТО) - фото 2

Інтер'єр маєтку Трампа. Фото: instagram/trump

Сьогодні Мар-а-Лаго поєднує розкіш курорту та приватність резиденції. Поки члени клубу відпочивають біля басейнів і тенісних кортів, за зачиненими дверима триває приватне життя родини Трампа. За оцінкою Forbes, у 2022 році вартість маєтку становила близько 350 мільйонів доларів.

