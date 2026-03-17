Как выглядит роскошный дом Трампа (ФОТО)

В престижном курортном городе Палм-Бич в штате Флорида расположена одна из самых известных частных резиденций США – это имение Мар-а-Лаго. Сегодня эта роскошная вилла тесно ассоциируется с именем Дональда Трампа, который превратил ее не только в собственный дом, но и в своеобразный центр политической жизни.

Имение Трампа Мар-а-Лаго. Фото из открытых источников

История Мар-а-Лаго началась в 1920-х годах. Имение создала американская миллиардерша Марджори Мерривезер Пост, которая была наследницей империи пищевых продуктов и одной из самых богатых женщин своего времени. Она мечтала выстроить американскую версию европейского дворца. Кроме того, Пост планировала передать резиденцию государству, чтобы она стало зимней резиденцией президентов США. Однако содержание огромного комплекса оказалось слишком дорогостоящим для бюджета.

Ворота в Мар-а-Лаго. Фото: instagram/trump

Название "Мар-а-Лаго" переводится с испанского как "от моря к озеру". И это не случайно, ведь имение простирается через весь остров Палм-Бич от побережья Атлантического океана до лагуны озера Ворт.

Новую страницу в истории комплекса открыл Дональд Трамп. В 1985 году он приобрел резиденцию примерно за 5 миллионов долларов и вложил еще несколько миллионов в реставрацию и антикварные интерьеры. В 1995 году бизнесмен превратил имение в закрытый клуб для членов элиты с гостевыми номерами, спа-центром, ресторанами и другими курортными удобствами. В то же время семья Трампа имеет собственные частные апартаменты на территории комплекса.

Мар-а-Лаго. Фото: instagram/trump

Здание, построенное в 1927 году, выполнено в стиле испанского возрождения с элементами средиземноморской и испано-мавританской архитектуры. Центральный двухэтажный корпус дополняют вспомогательные крылья, а над всем комплексом возвышается 23-метровая башня с смотровой площадкой.

Мар-а-Лаго поражает масштабами: в имении 126 комнат, в том числе 58 спален и 33 ванных комнат. Внутри расположены 12 каминов, мраморный обеденный стол длиной почти 9 метров и три бомбоубежища. Общая площадь здания превышает 5800 квадратных метров, что делает его одним из самых больших частных особняков в США.

Интерьер Мар-а-Лаго. Фото: instagram/trump

Сегодня Мар-а-Лаго сочетает роскошь курорта и конфиденциальность резиденции. Пока члены клуба отдыхают у бассейнов и теннисных кортов, за закрытыми дверями продолжается частная жизнь семьи Трампа. По оценке Forbes, в 2022 году стоимость поместья составляла около 350 миллионов долларов.

