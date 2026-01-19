logo

В Африке нашли редкий голубой алмаз (ФОТО)
НОВОСТИ

В Африке нашли редкий голубой алмаз (ФОТО)

В шахте Куллинан в ЮАР обнаружили очень редкий голубой алмаз.

19 января 2026, 07:30
Автор:
avatar

Slava Kot

В Южной Африке нашли один из самых больших драгоценных камней за последние годы. Компания Petra Diamonds сообщила о нахождении природного голубого алмаза весом 41,82 карата из легендарной шахты Куллинан вблизи Претории. Первые изображения камня свидетельствуют о его исключительной чистоте и насыщенном цвете. Эти черты делают находку потенциальным рекордсменом на мировом рынке.

В Африке нашли редкий голубой алмаз (ФОТО)

Голубой бриллиант был найден в шахте Куллинан в ЮАР. Фото из открытых источников

Обнаруженный алмаз относят к типу IIb. Это очень редкая категория, которая составляет около 0,1% всех природных бриллиантов. Такие камни практически не содержат азота, но имеют следы бора. Именно этот элемент изменяет прохождение света через кристалл, поглощая теплые спектры и формируя характерные голубые и серовато-синие оттенки, высоко ценимые коллекционерами и ювелирами.

В Африке нашли редкий голубой алмаз (ФОТО) - фото 2

В Южной Африке нашли редкий голубой бриллиант

По оценкам йоганнесбургского торговца бриллиантами Грегори Каца, стоимость нового самоцвета может достигать 30-40 миллионов долларов. В то же время, эксперты не исключают, что после огранки и сертификации цена может вырасти еще больше. Для сравнения, в 2022 году 15,10-каратный "Cullinan Blue" был продан на аукционе за 57,5 миллиона долларов, став самым дорогим голубым бриллиантом в истории.

Шахта Куллинана имеет особое место в истории. Именно здесь в 1905 году обнаружили самый большой неограненный алмаз ювелирного качества, из которого изготовили камни для британских коронных драгоценностей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые обнаружили звезду, которая превращается в большой космический алмаз.

Также "Комментарии" писали, что бриллиантовую брошь Наполеона продали в Женеве.



Источник: https://www.forbes.com/sites/katematthams/2026/01/16/exceptional-blue-diamond-uncovered-in-south-africa/
