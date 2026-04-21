Українець купив найдорожчий будинок у світі: яка рекордна ціна та хто власник

Українському бізнесмену Рінату Ахметову приписують одну з найдорожчих угод на ринку житлової нерухомості за всю історію. За даними Bloomberg, структура, пов’язана з найбагатшою людиною України, придбала елітний об’єкт у Монако приблизно за 471 мільйон євро (550 мільйонів доларів).

Район Маретерра в Монако. Фото: Xavier Duvot/Hans Lucas/Reuters

Як пише Bloomberg, Рінат Ахметов міг купити п’ятиповерхову резиденцію у престижному комплексі Mareterra. Це новий район князівства, який був створений на намивних територіях біля узбережжя Середземного моря. Якщо вказана сума підтвердиться офіційно, продаж стане найбільшим відомим придбанням житла у світі.

Будинок, який міг купити Ахметов, розташований у флагманській будівлі Le Renzo. Загальна площа апартаментів становить близько 2500 квадратних метрів без урахування терас і балконів. Усередині знаходитсья 21 кімната, приватний басейн, джакузі та щонайменше вісім паркомісць.

Комплекс Mareterra вважається одним із найамбітніших девелоперських проєктів Європи останніх років. Його будували понад десятиліття, а відкриття відбулося за участю князя Альбера II.

Холдингова група Ахметова SCM, підтвердила факт придбання нерухомості, однак без розкриття вартості та деталей угоди.

За оцінками Bloomberg, покупка Ахметовим будинку за 550 мільйонів доларів перевершує попередні рекордні продажі, зокрема особняка Ніка Кенді у Лондоні за понад 350 мільйонів доларів та пентхаус менеджера хедж-фонду Кена Гріффіна у Нью-Йорку за близько 240 мільйонів. Якщо наведені цифри точні, український бізнесмен став власником найдорожчого житлового об’єкта, коли-небудь проданого приватній особі.

Видання пише, що угода Ахметова про купівлю будинку в Монако була укладена безпосередньо перед вторгненням Росії в Україну у 2022 році. Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, статки Ахметова становлять понад 7 мільярдів доларів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, як виглядає найдорожчий особняк у світі.

Також "Кометнарі" писали, що Роман Абрамович купив найдорожчу нерухомість в Ізраїлі.