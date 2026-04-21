Украинец купил самый дорогой дом в мире: какая рекордная цена и кто владелец
Украинец купил самый дорогой дом в мире: какая рекордная цена и кто владелец

Ринат Ахметов мог купить самый дорогой дом в мире. Элитная резиденция в Монако могла обойтись в 550 миллионов долларов.

21 апреля 2026, 13:22
Slava Kot

Украинскому бизнесмену Ринату Ахметову приписывают одну из самых дорогих сделок на рынке жилой недвижимости за всю историю. По данным Bloomberg, структура, связанная с самым богатым человеком Украины, приобрела элитный объект в Монако примерно за 471 миллион евро (550 миллионов долларов).

Район Маретерра в Монако. Фото: Xavier Duvot/Hans Lucas/Reuters

Как пишет Bloomberg, Ринат Ахметов мог купить пятиэтажную резиденцию в престижном комплексе Mareterra. Это новый район княжества, созданный на намывных территориях у побережья Средиземного моря. Если указанная сумма подтвердится официально, продажи станут самым большим приобретением жилья в мире.

Дом, который мог купить Ахметов, расположен во флагманском здании Le Renzo. Общая площадь апартаментов составляет около 2500 квадратных метров без учета террас и балконов. Внутри находится 21 комната, частный бассейн, джакузи и по меньшей мере восемь парковок.

Комплекс Mareterra считается одним из самых амбициозных девелоперских проектов Европы последних лет. Его строили более десяти лет, а открытие состоялось при участии князя Альбера II.

Холдинговая группа Ахметова SCM подтвердила факт приобретения недвижимости, однако без раскрытия стоимости и деталей сделки.

По оценкам Bloomberg, покупка Ахметовым дома за 550 миллионов долларов превосходит предыдущие рекордные продажи, в том числе особняка Ника Кенди в Лондоне за более чем 350 миллионов долларов и пентхаус менеджера хедж-фонда Кена Гриффина в Нью-Йорке около 240 миллионов. Если приведенные цифры точны, украинский бизнесмен стал владельцем самого дорогого жилого объекта, когда-либо проданного частному лицу.

Издание пишет, что соглашение Ахметова о покупке дома у Монако было заключено непосредственно перед вторжением России в Украину в 2022 году. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние Ахметова составляет более 7 миллиардов долларов.

Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-21/ukraine-s-richest-man-bought-monaco-flat-for-record-550-million
