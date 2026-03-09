Скільки коштують найдорожчі у світі дорогоцінні камені: ціни вражають

Названо три дорогоцінні камені, за які колекціонери дають величезні гроші.

Дорогоцінні камені. Ілюстративне фото

Найдорожчим каменем називають Бірманські Рубіни. Цей камінь цінується за свій насичений червоний колір під назвою Голубина Кров. Найдорожчий 55-кратний камінь було продано минулого року за рекордні 35 мільйонів доларів.

На другому місці за вартістю називають Кашмірський Сапфір. Камінь славиться своїм оксамитовим синім кольором, який видобувався у регіоні Кашмір між Індією та Пакистаном і ціна якого сягала 250 тисяч доларів за карат.

Третій у списку – Турмалін Параіба. Це камінь, який уперше знайдено було у Бразилії. Він має неоново-блакитний колір, яким зобов'язаний присутністю міді. Ціна може досягати 50 тисяч доларів за карат і більше.

