logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.73

EUR/UAH

50.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля дорого Скільки коштують найдорожчі у світі дорогоцінні камені: ціни вражають
commentss НОВИНИ Всі новини

Скільки коштують найдорожчі у світі дорогоцінні камені: ціни вражають

ТОП три найдорожчі у світі дорогоцінні камені

9 березня 2026, 13:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Названо три дорогоцінні камені, за які колекціонери дають величезні гроші. 

Скільки коштують найдорожчі у світі дорогоцінні камені: ціни вражають

Дорогоцінні камені. Ілюстративне фото

Найдорожчим каменем називають Бірманські Рубіни. Цей камінь цінується за свій насичений червоний колір під назвою Голубина Кров. Найдорожчий 55-кратний камінь було продано минулого року за рекордні 35 мільйонів доларів. 

Скільки коштують найдорожчі у світі дорогоцінні камені: ціни вражають - фото 2

На другому місці за вартістю називають Кашмірський Сапфір. Камінь славиться своїм оксамитовим синім кольором, який видобувався у регіоні Кашмір між Індією та Пакистаном і ціна якого сягала 250 тисяч доларів за карат. 

Скільки коштують найдорожчі у світі дорогоцінні камені: ціни вражають - фото 2

Третій у списку – Турмалін Параіба. Це камінь, який уперше знайдено було у Бразилії. Він має неоново-блакитний колір, яким зобов'язаний присутністю міді. Ціна може досягати 50 тисяч доларів за карат і більше.

Скільки коштують найдорожчі у світі дорогоцінні камені: ціни вражають - фото 2

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що деякі українці не відмовляють собі в розкоші під час війни — майже 9 тисяч дорогих автомобілів завезли в Україну у 2025 році. 

У Державній митній службі України на офіційний запит порталу “Коментарі” надали інформацію щодо кількості автотранспортних засобів, що класифікуються за кодом товарної позиції 8703 “Автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення людей” ввезених в Україну за ціновою категорією у 2025 році:

  • понад 8 000 000 грн (186 тис. дол.) – 231 шт.; 

  • від 6 000 000 (139,5 тис. дол.) до 8 000 000 (186 тис. дол.) – 423 шт.; 

  • від 4 000 000 (93 тис. дол.) до 6 000 000 (139,5 тис. дол.) – 1 566 шт.;

  • від 2 500 000 (58 тис. дол.) до 4 000 000 (93 тис. дол.) – 6 495 шт.

Вартість в доларах зазначена за курсом на 10 лютого 2026 року становила 43,0 грн за 1 долар США.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.tiktok.com/@ildar.gemlovers/video/7607293004402937104?_r=1&_t=ZS-94Xh7zAz9tw
Теги:

Новини

Всі новини