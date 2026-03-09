logo

Сколько стоят самые дорогие в мире драгоценные камни: цены поражают
НОВОСТИ

Сколько стоят самые дорогие в мире драгоценные камни: цены поражают

ТОП три самых дорогих в мире драгоценных камня

9 марта 2026, 13:05
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Названы три драгоценных камня, за которые коллекционеры дают огромные деньги.

Сколько стоят самые дорогие в мире драгоценные камни: цены поражают

Драгоценные камни. Иллюстративное фото

Самым дорогим камнем называют Бирманские рубины. Этот камень ценится за свой насыщенный красный цвет под названием Голубиная Кровь. Самый дорогой 55-кратный камень был продан в прошлом году за рекордные 35 миллионов долларов.

Сколько стоят самые дорогие в мире драгоценные камни: цены поражают - фото 2

На втором месте по стоимости называются Кашмирский Сапфир. Камень славится своим бархатным синим цветом, который добывался в регионе Кашмир между Индией и Пакистаном и цена которого достигала 250 тысяч долларов за карат.

Сколько стоят самые дорогие в мире драгоценные камни: цены поражают - фото 2

Третий в списке – Турмалин Параиба. Это камень, который впервые был найден в Бразилии. У него неоново-голубой цвет, которым обязан присутствием меди. Цена может достигать 50 тысяч долларов за карат и больше.

Сколько стоят самые дорогие в мире драгоценные камни: цены поражают - фото 2

Напомним: портал "Комментарии" писал, что некоторые украинцы не отказывают себе в роскоши во время войны — почти 9 тысяч дорогих автомобилей завезли в Украину в 2025 году.

В Государственной таможенной службе Украины по официальному запросу портала "Комментарии" предоставили информацию о количестве автотранспортных средств, классифицируемых по коду товарной позиции 8703 "Автомобили легковые и другие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей" ввезенных в Украину по ценовой категории в 2025 году:

  • свыше 8 000 000 грн. (186 тыс. долл.) – 231 шт.;

  • от 6 000 000 (139,5 тыс. долл.) до 8 000 000 (186 тыс. долл.) – 423 шт.;

  • от 4 000 000 (93 тыс. долл.) до 6 000 000 (139,5 тыс. долл.) – 1 566 шт.;

  • от 2 500 000 (58 тыс. долл.) до 4 000 000 (93 тыс. долл.) – 6 495 шт.

Стоимость в долларах указанная по курсу на 10 февраля 2026 составила 43,0 грн за 1 доллар США.




Источник: https://www.tiktok.com/@ildar.gemlovers/video/7607293004402937104?_r=1&_t=ZS-94Xh7zAz9tw
