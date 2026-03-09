Сколько стоят самые дорогие в мире драгоценные камни: цены поражают

Названы три драгоценных камня, за которые коллекционеры дают огромные деньги.

Драгоценные камни. Иллюстративное фото

Самым дорогим камнем называют Бирманские рубины. Этот камень ценится за свой насыщенный красный цвет под названием Голубиная Кровь. Самый дорогой 55-кратный камень был продан в прошлом году за рекордные 35 миллионов долларов.

На втором месте по стоимости называются Кашмирский Сапфир. Камень славится своим бархатным синим цветом, который добывался в регионе Кашмир между Индией и Пакистаном и цена которого достигала 250 тысяч долларов за карат.

Третий в списке – Турмалин Параиба. Это камень, который впервые был найден в Бразилии. У него неоново-голубой цвет, которым обязан присутствием меди. Цена может достигать 50 тысяч долларов за карат и больше.

