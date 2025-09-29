Одну з найдорожчих монет в історії виставлять на продаж: скільки коштує

У Швейцарії цієї осені на аукціоні буде продано одну з найдорожчих монет в історії — золоту монету номіналом 100 дукатів, викарбувану у 1629 році за наказом Фердинанда III Габсбурга. Її попередня вартість оцінюється у понад 2,5 мільйона доларів. Однак на аукціоні вона можєе бути продана ще дорожче.

Одна з найдорожчих монет у світі - 100 дукатів Габсбурга. Фото з відкритих джерел

Монету вагою 348,5 грама було викарбувано як дарунок німецьким князям під час Тридцятилітньої війни. На ній зображено молодого ерцгерцога Австрії Фердинанд III Габсбург у парадних обладунках. За словами істориків, такі коштовні монети дарувалися впливовим особам, щоб забезпечити їхню підтримку. Номінал у 100 дукатів був найвищим і символізував особливу вагу одержувача.

Цей екземпляр вважається одним із найбільших і найрідкісніших золотих монет епохи. У світі відомо лише про три подібні монети.

Одна з найдорожчих монет у світі — 100 дукатів Габсбурга

Золотий дукат Фердинанда III Габсбурга входить до колекції Traveller, яка налічує понад 15 тисяч монет загальною вартістю понад 100 мільйонів доларів. Її спадкоємець, що залишився анонімним, погодився виставити частину монет на серію аукціонів, які триватимуть три роки.

Цікаво, що у роки Другої світової війни власник сховав свою колекцію, закопавши монети у саду в коробках від сигар. Вони пролежали під землею понад півстоліття і знову з’явилися лише у 1990-х роках.

