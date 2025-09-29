logo_ukra

BTC/USD

111859

ETH/USD

4110.32

USD/UAH

41.48

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля дорого Одну з найдорожчих монет в історії виставлять на продаж: скільки коштує
commentss НОВИНИ Всі новини

Одну з найдорожчих монет в історії виставлять на продаж: скільки коштує

Швейцарський аукціон виставить на продаж золоту монету Фердинанда III Габсбурга номіналом 100 дукатів. Її вартість понад 2,5 мільйона доларів.

29 вересня 2025, 10:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У Швейцарії цієї осені на аукціоні буде продано одну з найдорожчих монет в історії — золоту монету номіналом 100 дукатів, викарбувану у 1629 році за наказом Фердинанда III Габсбурга. Її попередня вартість оцінюється у понад 2,5 мільйона доларів. Однак на аукціоні вона можєе бути продана ще дорожче.

Одну з найдорожчих монет в історії виставлять на продаж: скільки коштує

Одна з найдорожчих монет у світі - 100 дукатів Габсбурга. Фото з відкритих джерел

Монету вагою 348,5 грама було викарбувано як дарунок німецьким князям під час Тридцятилітньої війни. На ній зображено молодого ерцгерцога Австрії Фердинанд III Габсбург у парадних обладунках. За словами істориків, такі коштовні монети дарувалися впливовим особам, щоб забезпечити їхню підтримку. Номінал у 100 дукатів був найвищим і символізував особливу вагу одержувача.

Цей екземпляр вважається одним із найбільших і найрідкісніших золотих монет епохи. У світі відомо лише про три подібні монети.

Одну з найдорожчих монет в історії виставлять на продаж: скільки коштує - фото 2

Одна з найдорожчих монет у світі — 100 дукатів Габсбурга

Золотий дукат Фердинанда III Габсбурга входить до колекції Traveller, яка налічує понад 15 тисяч монет загальною вартістю понад 100 мільйонів доларів. Її спадкоємець, що залишився анонімним, погодився виставити частину монет на серію аукціонів, які триватимуть три роки.

Цікаво, що у роки Другої світової війни власник сховав свою колекцію, закопавши монети у саду в коробках від сигар. Вони пролежали під землею понад півстоліття і знову з’явилися лише у 1990-х роках.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про вісім найдорожчих монет у світі. Найдешевша у списку оцінена майже 1,5 мільйона доларів.

Також "Коментарі" писали про кінець епохи "копійки" в Україні. В НБУ назвали можливу дату переходу на нову монету.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://news.artnet.com/art-world/rare-european-coins-auction-traveller-collection-2691482
Теги:

Новини

Всі новини