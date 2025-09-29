Одну из самых дорогих монет в истории выставят на продажу: сколько стоит

В Швейцарии этой осенью на аукционе будет продана одна из самых дорогих монет в истории — золотая монета номиналом 100 дукатов, отчеканенная в 1629 году по приказу Фердинанда III Габсбурга. Ее предварительная стоимость оценивается более чем в 2,5 миллиона долларов. Однако на аукционе она может быть продана еще дороже.

Одна из самых дорогих монет в мире – 100 дукатов Габсбурга. Фото из открытых источников

Монета весом 348,5 грамма была отчеканена как подарок немецким князьям во время Тридцатилетней войны. На ней изображен молодой эрцгерцог Австрии Фердинанд III Габсбург в парадных доспехах. По словам историков, такие ценные монеты даровались влиятельным лицам, чтобы обеспечить их поддержку. Номинал в 100 дукатов был самым высоким и символизировал особый вес получателя.

Этот экземпляр считается одним из самых редких золотых монет в этой эпохе. В мире известно только о трех подобных монетах.

Одна из самых дорогих монет в мире – 100 дукатов Габсбурга

Золотой дукат Фердинанда III Габсбурга входит в коллекцию Traveller, насчитывающую более 15 тысяч монет общей стоимостью более 100 миллионов долларов. Ее наследник, оставшийся анонимным, согласился выставить часть монет на серию аукционов, которые продлятся три года.

Интересно, что в годы Второй мировой войны владелец спрятал свою коллекцию, зарыв монеты в саду в коробках от сигар. Они пролежали под землей более полувека и снова появились только в 1990-х годах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о восьми самых дорогих монетах в мире. Самая дешевая в списке оценена почти в 1,5 миллиона долларов.

Также "Комментарии" писали о конце эпохи "копейки" в Украине. В НБУ назвали вероятную дату перехода на новую монету.