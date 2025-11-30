Новорічний шок: скільки коштує ніч у Буковелі цього року

РБК-Україна повідомляє, що новорічні свята в Карпатах залишаються одним із найпопулярніших напрямків для відпочинку, хоча туризм у регіоні переживає непрості часи. Через мобілізаційні обмеження, війну та зниження платоспроможності українців попит загалом просів, однак на період Різдва та Нового року ситуація різко змінюється.

Ціни на відпочинок в Карпатах у 2025 році

За даними Booking.com, на дати з 24 грудня до 8 січня вже зайнято близько 80% доступного житла. У високий сезон вартість проживання традиційно зростає щонайменше на 50%, і цього року ціни стали рекордними.







Новорічна ніч у спа-готелі Буковеля коштуватиме близько 20 тисяч гривень за добу, а оренда шале — до 60 тисяч. Також подорожчали ski-pas-и: їхня ціна становить від 1500 до 1900 гривень.

Для тих, хто шукає доступніший відпочинок, залишаються альтернативні локації — Ворохта, Яремче та Поляниця. Тут можна знайти шале у діапазоні від 4500 до 12 тисяч гривень на добу, хоча вільних варіантів стає все менше.

