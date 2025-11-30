Новогодний шок: сколько стоит ночь в Буковеле в этом году

Рубрики
РБК-Украина сообщает, что новогодние праздники в Карпатах остаются одним из самых популярных направлений отдыха, хотя туризм в регионе переживает непростые времена. Из-за мобилизационных ограничений, войны и снижения платежеспособности украинцев спрос в целом просел, однако на период Рождества и Нового года ситуация резко меняется.
Цены на отдых в Карпатах в 2025 году
По данным Booking.com, на даты с 24 декабря по 8 января уже занято около 80% доступного жилья. В высокий сезон стоимость проживания традиционно растет по меньшей мере на 50%, и в текущем году цены стали рекордными.
Новогодняя ночь в спа-отеле Буковеля будет стоить около 20 тысяч гривен в сутки, а аренда шале – до 60 тысяч. Также подорожали ski-pas: их цена составляет от 1500 до 1900 гривен.
Для тех, кто ищет более доступный отдых, остаются альтернативные локации – Ворохта, Яремче и Поляница. Здесь можно найти шале в диапазоне от 4500 до 12 тысяч гривен в сутки, хотя свободных вариантов становится все меньше.