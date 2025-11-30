logo

Новогодний шок: сколько стоит ночь в Буковеле в этом году

Несмотря на сложную ситуацию с туризмом в Карпатах, новогодний сезон снова оказался очень дорогим — большинство локаций уже забронировано, а цены взлетели более чем на половину

30 ноября 2025, 15:30
РБК-Украина сообщает, что новогодние праздники в Карпатах остаются одним из самых популярных направлений отдыха, хотя туризм в регионе переживает непростые времена. Из-за мобилизационных ограничений, войны и снижения платежеспособности украинцев спрос в целом просел, однако на период Рождества и Нового года ситуация резко меняется.

Новогодний шок: сколько стоит ночь в Буковеле в этом году

Цены на отдых в Карпатах в 2025 году

По данным Booking.com, на даты с 24 декабря по 8 января уже занято около 80% доступного жилья. В высокий сезон стоимость проживания традиционно растет по меньшей мере на 50%, и в текущем году цены стали рекордными.


Новогодний шок: сколько стоит ночь в Буковеле в этом году - фото 2
Новогодний шок: сколько стоит ночь в Буковеле в этом году - фото 2

Новогодняя ночь в спа-отеле Буковеля будет стоить около 20 тысяч гривен в сутки, а аренда шале – до 60 тысяч. Также подорожали ski-pas: их цена составляет от 1500 до 1900 гривен.

Для тех, кто ищет более доступный отдых, остаются альтернативные локации – Ворохта, Яремче и Поляница. Здесь можно найти шале в диапазоне от 4500 до 12 тысяч гривен в сутки, хотя свободных вариантов становится все меньше.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Лейтенант Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации, заявил, что до тех пор, пока у власти в России сохраняется нынешний режим во главе с путиным, стратегическая цель Кремля будет оставаться неизменной — ликвидация украинской государственности и принудительное присоединение ее. Он подчеркнул, что российское руководство и его окружение — это поколение, десятилетиями формировавшее общество из-за ненависти к Украине, и ожидать от них изменения подходов невозможно.
Коваленко сравнил ситуацию с другими регионами мира, где страны вынуждены существовать под постоянной угрозой со стороны соседей — в частности, Израиль, Балтийские государства, Южная Корея. Он подчеркнул, что такие реалии не являются критическими сами по себе, но нуждаются в четкой стратегии и готовности к длительному противостоянию.



Источник: https://travel.rbc.ua/rus/news/bron-vzhe-80-skilki-koshtuyut-zimovi-svyata-1764325267.html
