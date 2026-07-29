Аукцион виски Macallan: алкогольная редкость за 12 миллионов и шанс для коллекционеров

В Лондоне сейчас проходит аукцион, заставивший замереть сердца коллекционеров и фанатов виски по всему миру. Sotheby's выставил на продажу настоящую легенду – бочку Macallan 1993 года. Ее оценивают в 9-12 млн грн, и ставки уже вызывают настоящий ажиотаж.

Виски. Фото с Sotheby’s

Macallan – бренд, не требующий представления. Его релизы становятся сенсациями, а цены на редкие экземпляры растут в геометрической прогрессии. Но здесь речь не о бутылке или даже коллекции – на кону целая бочка. Это означает сотню будущих бутылок, которые можно разлить через несколько лет, когда виски достигнет еще большей зрелости.

Бочка #10845 была залита в 1993 году и уже имеет более трех десятилетий выдержки. Эксперты говорят, что она может созревать еще 10-15 лет, превращаясь в настоящее сокровище. Для инвесторов это шанс не просто купить виски, а получить контроль над его будущим.

Аукцион закроется 31 июля. И пока одни мечтают о глотке этого напитка, другие готовят серьезные суммы, чтобы стать обладателем легенды. Атмосфера вокруг торгов – как в финале большого матча: каждая ставка может стать решающей, каждый шаг участника – шанс войти в историю.

Эта бочка – не просто алкоголь. Это символ времени, инвестиция в будущее и возможность стать частью истории Macallan. Именно поэтому этот аукцион уже называют главным событием лета в мире коллекционеров.

Напомним: портал "Комментарии" писал, как появились яхты: как военное орудие против контрабандистов превратилось в главное развлечение королей. А само слово "яхта" навсегда потеряло свой начальный тревожный контекст погони и охоты.