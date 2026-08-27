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Дизайнери назвали помилки, які миттєво «здешевлюють» вітальню: їх робить майже кожен

Штучний декор, маленький килим і «розірвана» підлога можуть звести нанівець навіть дорогий ремонт

27 серпня 2026, 09:00
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Кравцев Сергей

Вітальня часто стає головним простором у будинку – тут відпочивають, проводять час із родиною та приймають гостей. Водночас стильний інтер’єр не завжди залежить від вартості меблів чи кількості дорогого декору. Значно важливіше уникнути деталей, які створюють враження випадковості та візуально роблять простір дешевшим.

Дизайнери назвали помилки, які миттєво «здешевлюють» вітальню: їх робить майже кожен

Вітальня в сучасному стилі. Фото: з відкритих джерел

Як пише Styler із посиланням на поради дизайнерів інтер’єру, однією з найбільш поширених помилок є використання штучних архітектурних елементів. Імітація каменю, цегли або інших натуральних матеріалів може виглядати невдало, якщо її якість або розташування не відповідають загальній концепції кімнати. Дизайнерка Марта Храпка радить не перевантажувати простір декоративними панелями, які намагаються видати себе за справжню кладку чи природний камінь.

Ще одна деталь, здатна зіпсувати враження, — неправильно підібраний килим. Надто маленький варіант візуально "розрізає" кімнату та робить її холоднішою. Фахівці рекомендують обирати такий розмір, щоб хоча б частина основних меблів стояла на килимі. Це допомагає об’єднати зони та зробити простір більш цілісним.

Проблемою може стати й різке поєднання різних підлогових покриттів у сусідніх кімнатах. Не обов’язково використовувати дороге натуральне дерево, однак хаотична зміна кольорів і фактур руйнує відчуття єдиного простору.

Дизайнери також застерігають від надмірної тематичності. Вітальня, перетворена на суцільну "морську", "сільську" чи іншу стилізовану декорацію, швидко втрачає актуальність. Замість цього фахівці радять використовувати окремі акценти, які можна легко змінити, не переробляючи весь інтер’єр.

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Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/property/2242347/living-room-features-cheap-tacky

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