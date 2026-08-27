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Дизайнеры назвали ошибки, которые мгновенно «удешевляют» гостиную: их делает почти каждый

Искусственный декор, маленький ковер и «разорванный» пол могут свести насмарку даже дорогой ремонт

27 августа 2026, 09:00
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Кравцев Сергей

Гостиная часто становится главным пространством дома – здесь отдыхают, проводят время с семьей и принимают гостей. В то же время, стильный интерьер не всегда зависит от стоимости мебели или количества дорогого декора. Гораздо важнее избежать деталей, которые создают впечатление случайности и визуально делают простор дешевле.

Дизайнеры назвали ошибки, которые мгновенно «удешевляют» гостиную: их делает почти каждый

Гостиная в современном стиле. Фото: из открытых источников

Как пишет Styler со ссылкой на советы дизайнеров интерьера, одной из наиболее распространенных ошибок является использование искусственных архитектурных элементов. Имитация камня, кирпича или других натуральных материалов может выглядеть неудачно, если ее качество или расположение не соответствуют общей концепции комнаты. Дизайнер Марта Храпка советует не перегружать пространство декоративными панелями, которые пытаются выдать себя за настоящую кладку или природный камень.

Еще одна деталь, способная испортить впечатление, – неправильно подобранный ковер. Слишком маленький вариант визуально "разрезает" комнату и делает ее более холодной. Специалисты рекомендуют выбирать такой размер, чтобы хотя бы часть основной мебели стояла на ковре. Это помогает объединить зоны и сделать пространство более цельным.

Проблемой может стать и резкое сочетание разных напольных покрытий в соседних комнатах. Не обязательно использовать дорогостоящее натуральное дерево, однако хаотическое изменение цветов и фактур разрушает ощущение единого пространства.

Дизайнеры также предостерегают от чрезмерной тематики. Гостиная, превращенная в сплошную "морскую", "деревенскую" или другую стилизованную декорацию, быстро теряет актуальность. Вместо этого специалисты рекомендуют использовать отдельные акценты, которые можно легко изменить, не переделывая весь интерьер.

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Источник: https://www.express.co.uk/life-style/property/2242347/living-room-features-cheap-tacky

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