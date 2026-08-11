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Як українці називають дітей у 2026 році: топ-10 найпопулярніших та рідкісних імен

Які імена найчастіше давали новонародженим в Україні у першому півріччі 2026 року та які незвичні імена обирали батьки.

11 серпня 2026, 08:07
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Slava Kot

Українські батьки у 2026 році продовжують поєднувати традиційні імена з сучасними та незвичними варіантами. У першому півріччі року серед новонароджених визначилися імена-лідери, які найчастіше обирали в різних регіонах країни. Однак деякі родини надавали перевагу рідковживаним, архаїчним або подвійним іменам.

Як українці називають дітей у 2026 році: топ-10 найпопулярніших та рідкісних імен

Як називали дітей у 2026 році. Фото: magnific

За даними Міністерства юстиції України, серед дівчат в Україні найбільш популярним ім’ям залишається Софія. 

Які імена найчастіше давали дівчатам

До топ-10 найпопулярніших жіночих імен у першому півріччі 2026 року увійшли: Софія, Злата, Мілана, Емілія, Анна, Анастасія, Поліна, Марія, Соломія, Єва.

Однак популярність класичних імен не означає відмови від експериментів. Серед рідкісних жіночих імен, які обирали українські батьки для дітей також були Аделаіда-Лоредана, Мар’ям-Ніколлет, Айсель, Імераліна, Авігея, Вірсавія, Богуслава, Владомира, Дзвінка та Квітослава.

Які імена найчастіше давали хлопчикам

Серед хлопчиків лідером став Артем. До найпопулярніших чоловічих імен також увійшли Олександр, Матвій, Максим, Тимофій, Богдан, Давид, Ярослав, Роман та Дмитро.

Також у першому півріччі 2026 року батьки давали хлопчикам рідковживані імена: Даніель-Артур Теофім, Роман-Нуріслам, Кіліан, Ітан, Нафанаїл, Соломон, Святогор, Аскольд, Миролюб та Ярій.

Як українці називають дітей у 2026 році: топ-10 найпопулярніших та рідкісних імен - фото 2

Як українці називають дітей у 2026 році

Таким чином, статистика Мін’юсту демонструє одразу дві тенденції: українці продовжують обирати знайомі й милозвучні імена для дітей, але водночас дедалі частіше шукають оригінальні варіанти, які вирізнятимуть їх серед однолітків.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, як називали дітей у 2025 році. Популярні та рідкісні імена.



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Джерело: https://minjust.gov.ua/actual-info/info_imena
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