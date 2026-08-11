Как украинцы называют детей в 2026 году: топ-10 самых популярных и редких имен

Украинские родители в 2026 году продолжают совмещать традиционные имена с современными и необычными вариантами. В первом полугодии года среди новорожденных определились имена-лидеры, которые чаще всего выбирали в разных регионах страны. Однако некоторые семьи предпочитали редкоиспользуемые, архаические или двойные имена.

Как называли детей в 2026 году. Фото: magnific

По данным Министерства юстиции Украины, среди девушек в Украине наиболее популярным именем остается София.

Какие имена чаще всего давали девушкам

В топ-10 самых популярных женских имен в первом полугодии 2026 года вошли София, Злата, Милана, Эмилия, Анна, Анастасия, Полина, Мария, Соломия, Ева.

Однако популярность классических имён не означает отказа от экспериментов. Среди редких женских имен, которые выбирали украинские родители для детей, также были Аделаида-Лоредана, Марьям-Николлет, Айсель, Имералина, Авигея, Вирсавия, Богуслава, Владомира, Дзвинка и Квитослава.

Какие имена чаще всего давали мальчикам

Среди мальчиков лидером стал Артём. В самые популярные мужские имена также вошли Александр, Матвей, Максим, Тимофей, Богдан, Давид, Ярослав, Роман и Дмитрий.

Также в первом полугодии 2026 года родители давали мальчикам редко используемые имена: Даниэль-Артур Теофим, Роман-Нурислам, Килиан, Итан, Нафанаил, Соломон, Святогор, Аскольд, Миролюб и Ярий.

Как украинцы называют детей в 2026 году

Таким образом, статистика Минюста демонстрирует сразу две тенденции: украинцы продолжают выбирать знакомые и благозвучные имена для детей, но в то же время все чаще ищут оригинальные варианты, выделяющие их среди сверстников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как называли детей в 2025 году. Популярны и редки имена.