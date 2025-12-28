Найдивніші імена для дітей в історії: від Надії Чорнобиля до Хештега

Вибір імені для дитини одне з найвідповідальніших рішень для батьків. Хтось орієнтується на моду, хтось на родинні традиції, а дехто прагне максимальної оригінальності. У різні роки у світі з’являлися імена, які викликали подив, обурення або судові заборони. Ось добірка найдивніших імен для дітей в історії за даними Emma’s Diary та Family Education.

Найдивніші імена для дітей. Фото з відкритих джерел

Ціанід. У 2016 році суд в Уельсі заборонив матері назвати доньку Ціанід. Суддя постановив, що ім’я є неприйнятним, навіть з урахуванням сучасних змін у смаках і свободі самовираження.

Абцде (Abcde). Так, це справжнє ім’я. Мати дитини пояснила, що воно вимовляється як "Ай-бі-сі-ді", хоча зовні виглядає як перші літери англійського алфавіту.

Робокоп. У мексиканському штаті Сонора ім’я Robocop внесли до списку заборонених. Влада пояснила це бажанням захистити дітей від можливого цькування в школі.

Chernobyl Hope (Надія Чорнобиля). Одна жінка вирішила назвати дитину на честь Чорнобильської катастрофи, поєднавши трагедію та символ надії в одному імені.

Ковід. В Індії подружжя назвало одного з близнюків Ковід, увічнивши подію, що вплинула на весь світ.

Люцифер. У 2018 році в Шотландії зафіксували випадок реєстрації дитини з іменем Люцифер. Місцева влада зазначила, що формальних обмежень щодо імен у країні немає.

Марихуана Пепсі. Дівчинка з таким ім’ям народилася у США в 1970-х роках. Її мати пізніше наголошувала, що ніколи не вживала наркотиків.

$helly. У США дозволено використовувати символи в іменах, що й дало світові незвичний варіант імені з доларовим знаком.

ФІФА. Окремі футбольні фанати заходили так далеко, що називали дітей на честь міжнародної футбольної організації.

Хештег. Одна родина вирішила увіковічнити вплив соціальних мереж, назвавши свою дитину Хештегом.

X Æ A-Xii. Найвідоміший приклад останніх років з дивним іменем — це син Ілона Маска та співачки Grimes з ім’ям, що поєднує літери, символи та цифри.

