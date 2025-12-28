Самые странные имена для детей в истории: от Надежды Чернобыля до Хештега

Выбор имени для ребенка – одно из самых ответственных решений для родителей. Кто-то ориентируется на моду, кто-то на родственные традиции, а некоторые стремятся к максимальной оригинальности. В разные годы в мире появлялись имена, вызвавшие удивление, возмущение или судебные запреты. Вот подборка самых странных имен для детей в истории по данным Emma's Diary и Family Education.

Самые удивительные имена для детей. Фото из открытых источников

Цианид. В 2016 году суд в Уэльсе запретил матери назвать дочь Цианид. Судья постановил, что имя неприемлемо, даже с учетом современных изменений во вкусах и свободе самовыражения.

Абцде (Abcde). Да, это настоящее имя. Мать ребенка объяснила, что оно произносится как "Ай-би-си-ди", хотя внешне выглядит как первые буквы английского алфавита.

Рабокоп. В мексиканском штате Сонора имя Robocop было внесено в список запрещенных. Власти объяснили это желанием защитить детей от возможной травли в школе.

Chernobyl Hope (Надежда Чернобыля). Одна женщина решила назвать ребенка в честь Чернобыльской катастрофы, соединив трагедию и символ надежды в одном имени.

Ковид. В Индии супруги назвали одного из близнецов Ковид, увековечив событие, повлиявшее на весь мир.

Люцифер. В 2018 году в Шотландии зафиксирован случай регистрации ребенка с именем Люцифер. Местные власти отметили, что формальных ограничений по именам в стране нет.

Марихуана Пепси. Девочка с таким именем родилась в США в 1970-х годах. Ее мать позже отмечала, что никогда не употребляла наркотики.

$helly. В США разрешено использовать символы в именах, что и дало миру необычный вариант имени с долларовым знаком.

ФИФА. Некоторые футбольные фанаты заходили так далеко, что называли детей в честь международной футбольной организации.

Хештег. Одна семья решила увековечить влияние социальных сетей, назвав своего ребенка Хештегом.

X Æ A-Xii. Самый известный пример последних лет со странным именем – это сын Илона Маска и певицы Grimes с именем, сочетающим буквы, символы и цифры.

