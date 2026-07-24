Костюм сидить як слід? Перевір себе перед прем'єрою "Людина-павук: Абсолютно новий день"

Усі ми дуже чекаємо на новий фільм про Людину-павука. Але чи добре ти пам'ятаєш пригоди нашого улюбленого героя? Коли на екрані літає павутиння, завжди хочеться згадати найкрутіші моменти з минулих частин. Давай перевіримо, чи готовий ти до нової кінопрем'єри.

Фото: кадр із фільму "Новий Человек-паук" (Netflix)

Спробуй відповісти на ці запитання для справжніх фанатів.

Пам’ятаєш найперший фільм з Тобі Магуайром? Згадай, як саме Пітер вперше незвичайно поцілував Мері Джейн.

Перенесемося до фільму "Нова Людина-павук" з Ендрю Ґарфілдом. Який саме науковий експеримент доктор Курт Коннорс зробив на собі, після чого перетворився на небезпечного Ящера?

У фільмах Marvel з Томом Голландом у Пітера Паркера є дуже розумний та вірний найкращий друг, який постійно допомагає йому. Як звати цього веселого хлопця?

А тепер згадаємо неймовірний мультфільм "Людина-павук: Навколо всесвіту". Як звати головного юного героя, який вчиться бути новим Павучком після того, як його вкусив дивний павук?





Правильні відповіді для самоперевірки:

Поцілунок під дощем, коли Пітер висів головою вниз на павутинні.

Доктор випробував на собі сироватку з генами рептилій, щоб відновити втрачену руку.

Найкращого друга та надійного помічника Пітера звати Нед Лідс.

Головного юного героя з цього мультфільму звати Майлз Моралес.

Якщо ти легко відповів на всі питання, вітаємо! Твій супергеройський костюм сидить ідеально, а це означає, що ти повністю готовий зануритися у нову історію. Заплітай павутиння, бери попкорн та готуйся до яскравих вражень на прем'єрі.

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