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Костюм сидит как следует? Проверь себя перед премьерой "Человек-паук: Абсолютно новый день"

Настоящий супергерой или просто зритель? Проверь свои знания о Человеке-пауке

24 июля 2026, 22:18
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Сергій Кречмаровський

Все мы очень ждем нового фильма о Человеке-пауке. Но хорошо ли ты помнишь приключения нашего любимого героя? Когда на экране летает паутина, всегда хочется вспомнить самые крутые моменты из прошлых частей. Давай проверим, готов ли ты к новой кинопремьере.

Костюм сидит как следует? Проверь себя перед премьерой "Человек-паук: Абсолютно новый день"

Фото: кадр из фильма "Новый Человек-паук" (Netflix)

Попробуй ответить на этоти  вопросы для настоящих фанатов.

Помнишь первый фильм с Тоби Магуайром? Вспомни, как Питер впервые необычно поцеловал Мэри Джейн.

Перенесемся к фильму "Новый Человек-паук" с Эндрю Гарфилдом. Какой научный эксперимент доктор Курт Коннорс сделал на себе, после чего превратился в опасного Ящера?

В фильмах Marvel с Томом Холландом у Питера Паркера очень умный и верный лучший друг, который постоянно помогает ему. Как зовут этого веселого парня?

А теперь вспомним невероятный мультфильм "Человек-паук: Вокруг вселенной". Как зовут главного юного героя, который учится быть новым Человеком-пауком после того, как его укусил странный паук?


Правильные ответы для самопроверки:

Поцелуй под дождем, когда Питер висел головой вниз на паутине.

Доктор испытал на себе сыворотку с генами рептилий, чтобы восстановить утраченную руку.

Лучшего друга и надежного помощника Питера зовут Нед Лидс.

Главного юного героя по этому мультфильму зовут Майлз Моралес.

Если ты легко ответил на все вопросы, поздравляем! Твой супергеройский костюм сидит идеально, а значит ты полностью готов погрузиться в новую историю. Заплетай паутину, бери попкорн и готовься к ярким впечатлениям на премьере.

Напомним: портал "Комментарии" спрашивал 5 коварных вопросов об испытаниях Одиссея.




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