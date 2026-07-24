Костюм сидит как следует? Проверь себя перед премьерой "Человек-паук: Абсолютно новый день"

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Сергій Кречмаровський
Все мы очень ждем нового фильма о Человеке-пауке. Но хорошо ли ты помнишь приключения нашего любимого героя? Когда на экране летает паутина, всегда хочется вспомнить самые крутые моменты из прошлых частей. Давай проверим, готов ли ты к новой кинопремьере.
Фото: кадр из фильма "Новый Человек-паук" (Netflix)
Попробуй ответить на этоти вопросы для настоящих фанатов.
Помнишь первый фильм с Тоби Магуайром? Вспомни, как Питер впервые необычно поцеловал Мэри Джейн.
Перенесемся к фильму "Новый Человек-паук" с Эндрю Гарфилдом. Какой научный эксперимент доктор Курт Коннорс сделал на себе, после чего превратился в опасного Ящера?
В фильмах Marvel с Томом Холландом у Питера Паркера очень умный и верный лучший друг, который постоянно помогает ему. Как зовут этого веселого парня?
А теперь вспомним невероятный мультфильм "Человек-паук: Вокруг вселенной". Как зовут главного юного героя, который учится быть новым Человеком-пауком после того, как его укусил странный паук?
Правильные ответы для самопроверки:
Поцелуй под дождем, когда Питер висел головой вниз на паутине.
Доктор испытал на себе сыворотку с генами рептилий, чтобы восстановить утраченную руку.
Лучшего друга и надежного помощника Питера зовут Нед Лидс.
Главного юного героя по этому мультфильму зовут Майлз Моралес.
Если ты легко ответил на все вопросы, поздравляем! Твой супергеройский костюм сидит идеально, а значит ты полностью готов погрузиться в новую историю. Заплетай паутину, бери попкорн и готовься к ярким впечатлениям на премьере.
Напомним: портал "Комментарии" спрашивал 5 коварных вопросов об испытаниях Одиссея.