У Європі спостерігається чітка демографічна тенденція, коли жінки дедалі пізніше народжують першу дитину. Дані за останні роки свідчать про помітні географічні контрасти, адже найвищий середній вік материнства зафіксований у Південній Європі, тоді як найнижчі показники зберігаються у східній частині континенту.

Коли жінка народжує першу дитину в Україні та Європі. Фото з відкритих джерел

Абсолютним лідером є Андорра, де середній вік жінок при народженні першої дитини становить 32,9 року. Далі йдуть Монако — 32,5 роки та Італія — 31,7. У більшості країн Західної та Південної Європи цей показник перевищив 28 років, що пов’язують з тривалішим навчанням, кар’єрними пріоритетами та економічною нестабільністю.

Натомість у Східній Європі жінки стають матерями значно раніше, ніж на півдні континенту. Найнижчі показники мають Молдова — 25,1 року та Болгарія — 26,6. У країнах-сусідах України цифри коливаються в межах 27–28 років: у Польщі — 28,2, Словаччині — 27,3, Угорщині — 28,3, Румунії — близько 27 років.

Середній вік жінок при народженні першої дитини

Середній показник по Європі станом на 2021 рік сягнув 29,4 року, що підтверджує загальносвітову тенденцію відкладання материнства. Україна також не залишилася осторонь цих змін. За даними UNECE, з 2009 середній вік народження першої дитини зріс з 23,8 до 26,2 року у 2019 році.

Аналітики зазначають, що зростання віку перших пологів має довгострокові наслідки для демографії, ринку праці та соціальної політики.

