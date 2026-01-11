В Европе наблюдается четкая демографическая тенденция, когда женщины все позже рожают первого ребенка. Данные за последние годы свидетельствуют о заметных географических контрастах, ведь самый высокий средний возраст материнства зафиксирован в Южной Европе, тогда как самые низкие показатели сохраняются в восточной части континента.

Когда женщина рождает первого ребенка в Украине и Европе. Фото из открытых источников

Абсолютным лидером является Андорра, где средний возраст женщин при рождении первого ребенка составляет 32,9 лет. Далее следуют Монако – 32,5 года и Италия – 31,7. В большинстве стран Западной и Южной Европы этот показатель превысил 28 лет, что связывают с более длительным обучением, карьерными приоритетами и экономической нестабильностью.

В Восточной Европе женщины становятся матерями значительно раньше, чем на юге континента. Самые низкие показатели у Молдовы — 25,1 года и Болгарии — 26,6. В странах-соседях Украины цифры колеблются в пределах 27–28 лет: в Польше – 28,2, Словакии – 27,3, Венгрии – 28,3, Румынии – около 27 лет.

Средний возраст женщин при рождении первого ребенка

Средний показатель по Европе по состоянию на 2021 год составил 29,4 года, что подтверждает общемировую тенденцию откладывания материнства. Украина также не осталась в стороне от этих изменений. По данным UNECE, с 2009 года средний возраст рождения первого ребенка вырос с 23,8 лет до 26,2 года в 2019 году.

Аналитики отмечают, что рост первых родов имеет долгосрочные последствия для демографии, рынка труда и социальной политики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые выяснили, в каком возрасте безопаснее всего заводить детей.

Также "Комментарии" писали о том, почему нидерландские дети самые счастливые. У родителей есть одно правило воспитания детей.