Когда женщина рождает первого ребенка в Украине и Европе

Женщины в Европе и Украине все позже рожают первого ребенка. Каков средний возраст материнства.

11 января 2026, 12:50
В Европе наблюдается четкая демографическая тенденция, когда женщины все позже рожают первого ребенка. Данные за последние годы свидетельствуют о заметных географических контрастах, ведь самый высокий средний возраст материнства зафиксирован в Южной Европе, тогда как самые низкие показатели сохраняются в восточной части континента.

Когда женщина рождает первого ребенка в Украине и Европе

Когда женщина рождает первого ребенка в Украине и Европе. Фото из открытых источников

Абсолютным лидером является Андорра, где средний возраст женщин при рождении первого ребенка составляет 32,9 лет. Далее следуют Монако – 32,5 года и Италия – 31,7. В большинстве стран Западной и Южной Европы этот показатель превысил 28 лет, что связывают с более длительным обучением, карьерными приоритетами и экономической нестабильностью.

В Восточной Европе женщины становятся матерями значительно раньше, чем на юге континента. Самые низкие показатели у Молдовы — 25,1 года и Болгарии — 26,6. В странах-соседях Украины цифры колеблются в пределах 27–28 лет: в Польше – 28,2, Словакии – 27,3, Венгрии – 28,3, Румынии – около 27 лет.

Когда женщина рождает первого ребенка в Украине и Европе - фото 2

Средний возраст женщин при рождении первого ребенка

Средний показатель по Европе по состоянию на 2021 год составил 29,4 года, что подтверждает общемировую тенденцию откладывания материнства. Украина также не осталась в стороне от этих изменений. По данным UNECE, с 2009 года средний возраст рождения первого ребенка вырос с 23,8 лет до 26,2 года в 2019 году.

Аналитики отмечают, что рост первых родов имеет долгосрочные последствия для демографии, рынка труда и социальной политики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые выяснили, в каком возрасте безопаснее всего заводить детей.

Также "Комментарии" писали о том, почему нидерландские дети самые счастливые. У родителей есть одно правило воспитания детей.



