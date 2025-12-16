Доля дітей, народжених поза шлюбом: який показник в України та світі

Частка дітей, народжених поза шлюбом, стає важливим індикатором соціальних змін, ставлення до сім’ї та інституту шлюбу. Нові дані Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) демонструють разючі відмінності між країнами, від майже повної прив’язаності до традиційного шлюбу до моделей, де офіційний статус батьків відіграє другорядну роль.

Діти, народжені поза шлюбом. Фото з відкритих джерел

Найвищі показники дітей народжених поза шлюбом зафіксовані в країнах Латинської Америки та Північної Європи. Абсолютним лідером є Чилі, де 74% дітей народжуються поза шлюбом. Це означає, що в країні лише кожна четверта дитина народжується у шлюбі. Майже аналогічна ситуація в Коста-Риці — 72%.

У Європі перше місце посідає Ісландія з показником 71%. Понад половина дітей народжується поза шлюбом також у Франції, Болгарії, Словенії, Норвегії, Португалії, Данії, Швеції, Естонії та Нідерландах. Для цих країн характерне широке прийняття співжиття без офіційного шлюбу та високий рівень соціального захисту дітей незалежно від статусу батьків.

На протилежному полюсі опинилися країни Східної Азії. У Японії та Південній Кореї лише близько 2% дітей народжуються поза шлюбом. Низький показник також у Туреччині — 3%. У Європі найменші частки зафіксовані в Греції — 11%, на Кіпрі — 20% та в Хорватії — 21%.

Діти, народжені поза шлюбом

Україна на цьому тлі виглядає помірно традиційною. За даними Держстату, 21,4% українських дітей народжуються поза шлюбом, тобто кожна п’ята дитина. Це суттєво нижче за середній показник Європейського Союзу, де, за даними Євростату, 43% народжень відбуваються поза шлюбом.

