Доля детей, рожденных вне брака: какой показатель в Украине и мире

Доля детей, рожденных вне брака, становится важным индикатором социальных изменений, отношения к семье и институту брака. Новые данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) демонстрируют поразительные отличия между странами, от почти полной привязанности к традиционному браку к моделям, где официальный статус родителей играет второстепенную роль.

Дети, рожденные вне брака. Фото из открытых источников

Самые высокие показатели детей, рожденных вне брака, зафиксированы в странах Латинской Америки и Северной Европы. Абсолютным лидером является Чили, где 74% детей рождаются вне брака. Это означает, что в стране только каждый четвертый ребенок рождается в браке. Почти аналогичная ситуация в Коста-Рике – 72%.

В Европе первое место занимает Исландия с показателем 71%. Более половины детей рождается вне брака также во Франции, Болгарии, Словении, Норвегии, Португалии, Дании, Швеции, Эстонии и Нидерландах. Для этих стран характерно широкое сожительство без официального брака и высокий уровень социальной защиты детей независимо от статуса родителей.

На противоположном полюсе оказались страны Восточной Азии. В Японии и Южной Корее только около 2% детей рождаются вне брака. Низкий показатель также у Турции – 3%. В Европе наименьшие доли зафиксированы в Греции – 11%, на Кипре – 20% и в Хорватии – 21%.

Дети, рожденные вне брака

Украина на этом фоне выглядит умеренно традиционной. По данным Госстата, 21,4% украинских детей рождаются вне брака, то есть каждый пятый ребенок. Это существенно ниже среднего показателя Европейского Союза, где, по данным Евростата, 43% рождений проходят вне брака.

