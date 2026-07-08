Дитина бачить містику: що робити батькам

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Недилько Ксения
Коли дитина впевнено показує пальцем у порожній кут і каже, що там хтось стоїть, дорослі зазвичай діляться на два табори: одні починають шукати контакти екстрасенсів, інші — бігти до психіатра. Проте у більшості випадків цьому явищу є цілком логічні, наукові та психологічні пояснення.
Ілюстративне фото
Давайте розберемося без містики, чому діти "бачать" те, чого немає, і як правильно діяти батькам.
Чому діти бачать те, чого не бачать дорослі?
Наука та дитяча психологія виділяють кілька головних причин, чому малюки стикаються з так званими потойбічними видіннями.
Чого точно НЕ можна робити батькам
Коли дитина приходить до вас із розповіддю про привидів, ваша перша реакція є вирішальною для її психіки.
Що робити батькам: покрокова інструкція
Головне завдання дорослого в такій ситуації — повернути дитині відчуття безпеки та допомогти її мозку переключитися на реальність.
1. Вислухайте та підтримайте
Спокійно обійміть дитину і вислухайте її розповідь без критики. Скажіть важливі слова: "Я вірю, що ти це бачив(ла) і що тобі було страшно. Але я поруч, ти у безпеці, і я нікому не дам тебе образити".
2. Досліджуйте "монстра" разом
Якщо дитина каже, що бачить когось прямо зараз у кімнаті, підійдіть туди разом (тримаючи її за руку). Увімкніть світло. Роздивіться це місце. Покажіть логічно: "Дивись, це не чудовисько, це просто тінь від твого великого ведмедика так падає на стіну".
3. Навчіть дитину "керувати" баченням
Оскільки дитячий світ керується магічним мисленням, перемогти страх можна його ж зброєю. Запропонуйте дитині намалювати те, що вона бачила, а потім разом домалюйте цій істоті смішний капелюх, повітряні кульки або просто спаліть/порвіть малюнок. Можна зробити "чарівний спрей від привидів" (звичайна вода в бризкалці з краплею лавандової олії) і дозволити дитині самій "захистити" свою кімнату перед сном.
4. Перегляньте режим дня та контент
За 2 години до сну вимкніть усі гаджети. Замініть активні ігри на читання спокійних, добрих книг. Слідкуйте за тим, що саме дитина дивиться на YouTube чи в TikTok — навіть безневинні на перший погляд тренди чи ігри (на кшталт Huggy Wuggy чи інших хорор-персонажів) можуть сильно травмувати дитячу психіку.
Коли варто звернутися до спеціаліста?
У 95% випадків ці видіння проходять самі, коли дитина підростає і її мозок починає чітко розрізняти фантазію та реальність. Проте є червоні прапорці, коли потрібна допомога дитячого психолога або невролога:
Пам'ятайте, що найкращі ліки від будь-яких дитячих нічних страхів — це спокійні, емоційно стабільні батьки, які завжди готові захистити та вислухати.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, як розрізнити відьму в колективі.