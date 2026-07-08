Ребенок видит мистику: что делать родителям

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Недилько Ксения
Когда ребенок уверенно показывает пальцем в пустой угол и говорит, что там кто-то стоит, взрослые обычно делятся на два лагеря: одни начинают искать контакты экстрасенсов, другие бежать к психиатру. Однако в большинстве случаев этому явлению есть вполне логические, научные и психологические объяснения.
Иллюстративное фото
Давайте разберемся без мистики, почему дети "видят" то, чего нет, и как правильно поступать родителям.
Почему дети видят то, чего не видят взрослые?
Наука и детская психология выделяют несколько главных причин, почему малыши сталкиваются с так называемыми потусторонними видениями.
Чего точно нельзя делать родителям
Когда ребенок приходит к вам с рассказом о привидениях, ваша первая реакция является решающей для его психики.
Что делать родителям: пошаговая инструкция
Главная задача взрослого в такой ситуации — вернуть ребенку чувство безопасности и помочь его мозгу переключиться на реальность.
1. Выслушайте и поддержите
Спокойно обнимите ребенка и выслушайте его рассказ без критики. Скажите важные слова: "Я верю, что ты это видел(а) и что тебе было страшно. Но я рядом, ты в безопасности, и я никому не дам тебя оскорбить" .
2. Исследуйте "монстра" вместе
Если ребенок говорит, что видит кого-нибудь прямо сейчас в комнате, подойдите туда вместе (держа его за руку). Включите свет. Рассмотрите это место. Покажите логично: "Смотри, это не чудовище, это просто тень от твоего великого медвежонка так падает на стену" .
3. Научите ребенка "управлять" видением
Поскольку детский мир руководствуется магическим мышлением, победить страх можно его оружием. Предложите ребенку нарисовать то, что он видел, а затем вместе дорисуйте этому существу смешную шляпу, воздушные шарики или просто сожгите/порвите рисунок. Можно сделать "волшебный спрей от привидений" (обычная вода в брызжке с каплей лавандового масла) и позволить ребенку самому "защитить" свою комнату перед сном.
4. Просмотрите режим дня и контент
За 2 часа до сна выключите все гаджеты. Замените активные игры для чтения спокойных, добрых книг. Следите за тем, что именно ребенок смотрит на YouTube или в TikTok — даже невинные на первый взгляд тренды или игры (вроде Huggy Wuggy или других хоррор-персонажей) могут сильно травмировать детскую психику.
Когда следует обратиться к специалисту?
В 95% случаев эти видения проходят сами, когда ребенок подрастает и его мозг начинает четко различать фантазию и реальность. Однако есть красные флажки, когда нужна помощь детского психолога или невролога:
Помните, что лучшее лекарство от любых детских ночных страхов — это спокойные, эмоционально стабильные родители, всегда готовые защитить и выслушать.
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