Алергія, отруєння, травми: Держпродспоживслужба виявила десятки тисяч небезпечних іграшок перед святами

У передсвятковий період українських батьків закликають бути особливо уважними — на прилавках масово з’явилися небезпечні іграшки. Держпродспоживслужба виявила десятки тисяч товарів, які становлять загрозу для здоров’я дітей.

Під ялинкою — небезпека: на ринку виявили тисячі шкідливих дитячих іграшок

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Протягом 2025 року інспектори зафіксували понад 24 000 іграшок, які не відповідають вимогам технічного регламенту. 55 видів продукції визнано небезпечними, 28 з них — дитячі іграшки.

Під час лабораторного аналізу фахівці зафіксували перевищення вмісту шкідливих хімічних речовин, низьку якість матеріалів, небезпечну конструкцію, що може призвести до отруєнь, алергічних реакцій або навіть травмування.

"Наше головне завдання — своєчасно виявляти й вилучати з обігу продукцію, яка може становити ризик для здоров’я дітей. У передсвятковий період це набуває особливої актуальності", — заявив заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.

Фахівці радять перевіряти маркування, вимагати сертифікати та купувати товари лише в офіційних торгових точках. Особливу увагу варто звертати на запах, фарбу та дрібні елементи — саме ці фактори найчастіше спричиняють проблеми.

