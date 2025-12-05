logo

BTC/USD

92166

ETH/USD

3170.83

USD/UAH

42.18

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг дети Аллергия, отравления, травмы: Госпродслужба обнаружила десятки тысяч опасных игрушек перед праздниками
commentss НОВОСТИ Все новости

Аллергия, отравления, травмы: Госпродслужба обнаружила десятки тысяч опасных игрушек перед праздниками

Инспекторы обнаружили более 24 тысяч единиц детской продукции, которая угрожает здоровью. Часть игрушек может вызвать токсические реакции и травмировать ребенка.

5 декабря 2025, 05:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В предпраздничный период украинских родителей призывают быть особенно внимательными – на прилавках массово появились опасные игрушки. Госпродслужба обнаружила десятки тысяч товаров, представляющих угрозу для здоровья детей.

Аллергия, отравления, травмы: Госпродслужба обнаружила десятки тысяч опасных игрушек перед праздниками

Под елкой – опасность: на рынке обнаружили тысячи вредных детских игрушек

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В течение 2025 года инспекторы зафиксировали более 24 000 игрушек , не отвечающих требованиям технического регламента. 55 видов продукции признано опасными, 28 из них – детские игрушки .

Во время лабораторного анализа специалисты зафиксировали превышение содержания вредных химических веществ , низкое качество материалов , опасную конструкцию , что может привести к отравлениям , аллергическим реакциям или даже травмированию .

"Наша главная задача — своевременно обнаруживать и изымать из обращения продукцию, которая может представлять риск для здоровья детей. В предпраздничный период это приобретает особую актуальность", — заявил заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор .

Специалисты рекомендуют проверять маркировку, требовать сертификаты и покупать товары только в официальных торговых точках. Особое внимание следует обращать на запах, краску и мелкие элементы – именно эти факторы чаще всего вызывают проблемы.

Напомним, портал "Комментарии" сообщает , что в КМВА сообщили, что во время праздников — на Рождество и Новый год — комендантский час в столице останется неизменным и продлится с полуночи до пяти утра. Это стандартный режим, который применяется в Киеве в последнее время, в том числе и во время праздников в конце 2024 года. Общественный транспорт будет работать по обычному графику, а метро в ночь на 25 декабря тоже не переходит на особый режим. Во время воздушной тревоги станции будут оставаться открытыми как укрытие.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости