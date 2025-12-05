Аллергия, отравления, травмы: Госпродслужба обнаружила десятки тысяч опасных игрушек перед праздниками

В предпраздничный период украинских родителей призывают быть особенно внимательными – на прилавках массово появились опасные игрушки. Госпродслужба обнаружила десятки тысяч товаров, представляющих угрозу для здоровья детей.

Под елкой – опасность: на рынке обнаружили тысячи вредных детских игрушек

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В течение 2025 года инспекторы зафиксировали более 24 000 игрушек , не отвечающих требованиям технического регламента. 55 видов продукции признано опасными, 28 из них – детские игрушки .

Во время лабораторного анализа специалисты зафиксировали превышение содержания вредных химических веществ , низкое качество материалов , опасную конструкцию , что может привести к отравлениям , аллергическим реакциям или даже травмированию .

"Наша главная задача — своевременно обнаруживать и изымать из обращения продукцию, которая может представлять риск для здоровья детей. В предпраздничный период это приобретает особую актуальность", — заявил заместитель председателя Госпродпотребслужбы Андрей Крейтор .

Специалисты рекомендуют проверять маркировку, требовать сертификаты и покупать товары только в официальных торговых точках. Особое внимание следует обращать на запах, краску и мелкие элементы – именно эти факторы чаще всего вызывают проблемы.

