Відьми з "Чарівника країни Оз" мали реальний прототип: ким була ця жінка

"Чарівник країни Оз" давно став однією з найвідоміших казок у світі, а його відьми перетворилися на впізнаваних персонажів. Однак за деякими образами могла стояти реальна жінка — Матильда Джослін Гейдж, теща автора книги Лаймена Френка Баума.

Образ відьми став частиною багатьох легенд і літературних історій. Фото: hrjoon / Pixabay

Хто така Матильда Гейдж

Гейдж була однією з помітних діячок американського руху за права жінок XIX століття. Вона виступала за виборчі права жінок, відокремлення церкви від держави та рівність. Її погляди вважали радикальними навіть серед інших активісток.

Особливу увагу Гейдж приділяла історії переслідувань жінок, яких звинувачували у чаклунстві. У 1893 році вона опублікувала книгу "Woman, Church and State", де досліджувала релігійні та суспільні причини полювання на відьом.

Як вона могла вплинути на Баума

Гейдж багато років підтримувала творчі заняття свого зятя. Саме вона, ймовірно, заохочувала Баума писати оповідання та підказувала йому сюжети. Вона також запропонувала використати циклон в одній із дитячих історій.

Дослідники вважають, що її погляди могли вплинути і на світ Оз. Зокрема, добра Глінда, яка допомагає Дороті зрозуміти власну силу, ймовірно, частково нагадує саму Гейдж.

Водночас прямого доказу того, що конкретні відьми з книги були портретами Гейдж, немає. Швидше йдеться про вплив її характеру, поглядів та розповідей на творчість Баума.

Матильда Гейдж померла у 1898 році, за два роки до виходу першої книги про Оз. Вона так і не побачила, наскільки популярною стане історія, на яку, ймовірно, вплинула її власна незвичайна доля.

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