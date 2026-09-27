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Ведьмы из "Волшебника страны Оз" имели реальный прототип: кем была эта женщина

Тёща автора "Волшебника страны Оз" была активисткой за права женщин и изучала историю охоты на ведьм

27 сентября 2026, 17:34
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Сергій Кречмаровський

"Волшебник страны Оз" давно стал одной из самых известных сказок в мире, а его ведьмы превратились в узнаваемых персонажей. Однако за некоторыми образами могла стоять реальная женщина – Матильда Джослин Гейдж, тёща автора книги Лаймена Фрэнка Баума.

Ведьмы из "Волшебника страны Оз" имели реальный прототип: кем была эта женщина

Образ ведьмы стал частью множества легенд и литературных историй. Фото: hrjoon / Pixabay

Кто такая Матильда Гейдж

Гейдж была одной из заметных деятельниц американского движения за права женщин XIX века. Она выступала за избирательные права женщин, отделение церкви от государства и равенство. Её взгляды считали радикальными даже среди других активисток.

Особое внимание Гейдж уделяла истории преследований женщин, обвиняемых в колдовстве. В 1893 году она опубликовала книгу "Woman, Church and State", где исследовала религиозные и общественные причины охоты на ведьм.

Как она могла повлиять на Баума

Гейдж много лет поддерживала творческие занятия своего зятя. Именно она, вероятно, поощряла Баума писать рассказы и подсказывала ему сюжеты. Она также предложила использовать циклон в одной из детских историй.

Исследователи считают, что её взгляды могли повлиять и на мир Оз. В частности, добрая Глинда, помогающая Дороти понять собственную силу, вероятно, частично напоминает саму Гейдж.

В то же время прямого доказательства того, что конкретные ведьмы из книги были портретами Гейдж, нет. Скорее речь идёт о влиянии её характера, взглядов и рассказов на творчество Баума.

Матильда Гейдж скончалась в 1898 году, за два года до выхода первой книги об Оз. Она так и не увидела, сколь популярной станет история, на которую, вероятно, повлияла её собственная необычная судьба.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о 5 самых скандальных родственниках в истории



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Источник: https://www.smithsonianmag.com/history/the-feminist-inspired-witches-of-oz-180985334/
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