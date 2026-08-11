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Смерть, який любить котів: чому персонаж Пратчетта став улюбленцем мільйонів

Як британський письменник перетворив похмурого женця на найгуманнішого героя Дивосвіту.

11 серпня 2026, 12:21
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Сергій Кречмаровський

У класичній літературі Смерть — це похмура постать із косою, яка викликає лише страх. Однак видатний британський письменник Террі Пратчетт зламав цей стереотип. У його культовому циклі "Дивосвіт" (Discworld) Смерть став не просто повноцінним персонажем, а й одним із найлюдяніших героїв усієї серії.

Смерть, який любить котів: чому персонаж Пратчетта став улюбленцем мільйонів

Письменник Террі Пратчетт подарував світу один із найгуманніших образів Смерті / Фото: Wikimedia Commons (символічний капелюх автора)

Пратчеттівський Женець розмовляє величним капслоком, їздить на білому коні на ім'я Бінкі та має зворушливі слабкості, які закохали в нього мільйони читачів.

Чому Смерть обожнює котів?

Головна риса Смерті у Пратчетта — це непереборна цікавість до людей. Оскільки люди уявили його в антропоморфній формі, він змушений копіювати людські звички, хоча й робить це з кумедними помилками.

Однак є речі, до яких Женець має щиру симпатію:

  • Любов до котів: Смерть обожнює котів, вважаючи їх єдиними істотами, які бачать його справжню суть і абсолютно його не бояться.

  • Слабкість до солодощів: перебуваючи серед людей, він намагається куштувати пудинги та індійське карі, що без шлунка виглядає дуже специфічно.

  • Власний дім: у своєму вимірі він збудував дім, де є годинник без маятника, і навіть удочерив дівчинку, ставши турботливим дідусем.

Не вбивця, а лише виконавець обов'язку

Секрет популярності персонажа полягає у його моральному кодексі. Пратчеттівський Смерть нікого не вбиває. Він з'являється лише тоді, коли життєва нитка людини вже обірвалася, щоб провести її душу в інший світ.

Він щиро обурюється несправедливістю, коли помирають молоді люди, і декілька разів у книгах навіть ризикував устроєм Всесвіту, щоб урятувати когось від передчасної загибелі.

Суміш мудрості, гумору та глибокої емпатії зробила кістлявого персонажа уособленням милосердя, а самі книги Пратчетта — безсмертною класикою.

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Джерело: https://www.terrypratchettbooks.com/
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