Смерть, который любит кошек: почему персонаж Пратчетта стал любимцем миллионов

В классической литературе Смерть – это мрачная фигура с косой, вызывающая только страх. Однако выдающийся британский писатель Терри Пратчетт сломал этот стереотип. В его культовом цикле "Плоский мир" (Discworld) Смерть стал не просто полноценным персонажем, но и одним из самых человечных героев всей серии.

Писатель Терри Пратчетт подарил миру один из самых гуманных образов Смерти / Фото: Wikimedia Commons (символическая шляпа автора)

Пратчеттовский Жнец разговаривает величественным капслоком, ездит на белом коне по имени Бинки и имеет трогательные слабости, влюбившие в него миллионы читателей.

Почему Смерть обожает кошек?

Главная черта Смерти у Пратчетта – это непреодолимое любопытство к людям. Поскольку люди вообразили его в антропоморфной форме, он вынужден копировать человеческие привычки, хотя и делает это с забавными ошибками.

Однако есть вещи, к которым Женец питает искреннюю симпатию:

Любовь к кошкам: Смерть обожает кошек, считая их единственными существами, которые видят его подлинную сущность и совершенно его не боятся.

Слабость к сладостям: находясь среди людей, он пытается пробовать пудинги и индийское карри, что при отсутствии желудка выглядит очень специфически.

Собственный дом: в своем измерении он построил дом, где есть часы без маятника, и даже удочерил девочку, став впоследствии заботливым дедушкой.

Не убийца, а только исполняющий обязанности

Секрет популярности персонажа состоит в его нравственном кодексе. Пратчеттовский Смерть никого не убивает. Он появляется только тогда, когда жизненная нить человека уже оборвалась, чтобы провести его душу в другой мир.

Он искренне возмущается несправедливостью, когда умирают молодые люди, и несколько раз в книгах даже рисковал устройством Вселенной, чтобы спасти кого-либо от преждевременной гибели.

Смесь мудрости, юмора и глубокой эмпатии сделала костлявого персонажа олицетворением милосердия, а сами книги Пратчетта – бессмертной классикой.

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