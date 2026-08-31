Новий детектив Річарда Османа: яку книгу готує автор "Клубу вбивств у четвер"

Річард Осман готує нову книгу-детектив "We Chase Shadows" ("Ми переслідуємо тіні"). Роман стане другою частиною серії "We Solve Murders" ("Ми розслідуємо вбивства") і вийде у Великій Британії 10 вересня 2026 року, а в США — 15 вересня.

Книги на полицях у бібліотеці. Фото: jarmoluk / Pixabay

Головними героями знову стануть колишній поліцейський Стів Вілер, його невістка Емі та письменниця Розі Д'Антоніо. Перша книга серії — "We Solve Murders" ("Ми розслідуємо вбивства") — з'явилася у 2024 році та познайомила читачів із незвичайною командою розслідувачів.

Цього разу події розпочинаються в Італії. Біля розкішної вілли знаходять тіло, поруч із яким виявляють погрозлику записку. Емі, Стів та Розі беруться за розслідування, проте їхній заможний клієнт не хоче залучати до справи поліцію.

Поступово коло підозрюваних розширюється. Серед можливих винуватців виявляються шведський злочинець, колишня дружина і діловий суперник. Розслідування виведе героїв за межі Італії — до Барселони та Палм-Спрінгс.

При цьому Осман не відмовляється і від своєї найвідомішої серії. У 2025 році вийшла п'ята книга про літніх детективів — "The Impossible Fortune" ("Неймовірна удача"). Вона продовжила історію героїв The Thursday Murder Club ("Клуб вбивств по четвергах").

Таким чином, письменник продовжує розвивати одразу дві детективні серії. Нова книга "We Chase Shadows" ("Ми переслідуємо тіні") має показати, чи зможе команда Стіва Вілера знову розплутати справу, яка швидко виходить за межі однієї країни.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, чому Ісландія стала країною кримінальних романів.