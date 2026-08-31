Новый детектив Ричарда Османа: какую книгу готовит автор "Клуба убийств по четвергам"

Ричард Осман готовит новую книгу-детектив "We Chase Shadows" ("Мы преследуем тени"). Роман станет второй частью серии "We Solve Murders" ("Мы расследуем убийства") и выйдет в Великобритании 10 сентября 2026 года, а в США — 15 сентября.

Книги на полках в библиотеке. Фото: jarmoluk / Pixabay

Главными героями вновь станут бывший полицейский Стив Уилер, его невестка Эми и писательница Рози Д’Антонио. Первая книга серии — "We Solve Murders" ("Мы расследуем убийства") — появилась в 2024 году и познакомила читателей с необычной командой расследователей.

На этот раз события начинаются в Италии. Возле роскошной виллы находят тело, рядом с которым обнаруживают угрожающую записку. Эми, Стив и Рози берутся за расследование, однако их состоятельный клиент не хочет привлекать к делу полицию.

Постепенно круг подозреваемых расширяется. Среди возможных виновников оказываются разыскиваемый шведский преступник, бывшая жена и деловой соперник. Расследование выведет героев за пределы Италии — в Барселону и Палм-Спрингс.

При этом Осман не отказывается и от своей самой известной серии. В 2025 году вышла пятая книга о пожилых сыщиках — "The Impossible Fortune" ("Невероятная удача"). Она продолжила историю героев "The Thursday Murder Club" ("Клуб убийств по четвергам").

Таким образом, писатель продолжает развивать сразу две детективные серии. Новая книга "We Chase Shadows" ("Мы преследуем тени") должна показать, сможет ли команда Стива Уилера снова распутать дело, которое быстро выходит за пределы одной страны.

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