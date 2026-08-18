"Не люблю работать, но люблю смотреть, как работают другие": 5 цитат, которые улучшат настроение

Юмористическая повесть британского писателя Джерома К. Джерома "Трое в лодке, не считая собаки", изданная в 1889 году, давно стала классикой мировой литературы. Путешествие трёх друзей и терьера Монморанси по реке Темзе полно комических ситуаций, которые знакомы каждому из нас.

Иллюстративное фото: трое мужчин и собака в лодке / Изображение сгенерировано ИИ

5 метких и смешных цитат из этого произведения, прекрасно иллюстрирующих человеческую природу.

Об отношении к труду

"Я не могу сидеть сложа руки и смотреть, как кто-то работает в поте лица. У меня сразу возникает желание встать и начать распоряжаться. Я становлюсь над душой и подсказываю, что делать. Это моя деятельная натура. Я не могу иначе."

О тонкостях самодиагностики

"Я прочитал медицинский справочник и пришел к выводу, что у меня есть все болезни, кроме родильной горячки."

О любви к работе

"Мне нравится работа: она меня завораживает. Я могу сидеть и смотреть на неё часами."

Об упаковке вещей и хаосе

"Я всегда гордился тем, как умею упаковывать вещи. Упаковка — это одно из тех многих занятий, в которых я смыслю лучше других. Это поражает даже меня самого."

О борьбе со стрессом

"Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на волнения из-за глупостей. Лучше съесть что-нибудь вкусное или хорошо выспаться."

Эти ироничные изречения доказывают, что за более чем век человеческие привычки и слабости практически не изменились, а тонкий английский юмор остается лучшим лекарством от грусти. Именно благодаря такой легкой атмосфере книга стала бесспорным бестселлером и уже больше века остается идеальным чтением для выходного дня.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что французы скрыли на 20-й остановке винного марафона.



