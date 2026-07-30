30 липня: день, коли Penguin перевернув книжковий світ - література стала доступною кожному

30 липня 1935 року у Британії відбулася подія, яка змінила книжкову історію назавжди. Саме цього дня видавець Аллен Лейн запустив серію Penguin Books — дешевих, але якісних паперових видань. І це стало справжньою революцією у світі літератури.

Книжки. Фото з відкритих джерел

До цього книги вважалися розкішшю. Хороша література виходила лише у дорогих твердообкладинкових форматах, а дешеві паперові книжки асоціювалися з другосортними романами. Лейн вирішив зламати цю несправедливу традицію.

Ідея народилася випадково. Повертаючись потягом після зустрічі з Агатою Крісті, він стояв на платформі вокзалу в Ексетері й не знайшов нічого вартого для читання. Саме тоді його осяяло: книги мають бути доступними кожному, а не лише багатим.

Перші Penguin коштували лише шість пенсів — стільки ж, як пачка сигарет. Але головне — це була справжня література. Люди могли купити твори Андре Моруа, Ернеста Хемінгуея, Агати Крісті за копійки. Це було як диво: класика й сучасні романи нарешті стали частиною повсякденного життя.

Фішкою стала й система дизайну. Помаранчевий колір — для художньої літератури. Синій — для біографій. Зелений — для детективів. Простота, впізнаваність і стиль зробили Penguin культовим брендом. Книги продавалися на вокзалах, у кіосках, у магазинах — там, де раніше літературу навіть не уявляли.

Цей день став початком нової епохи. Книги перестали бути предметом розкоші й стали доступними кожному. Ідея Лейна змінила культуру читання, зробивши її масовою. Відтоді Penguin став символом свободи, доступності й любові до літератури.

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