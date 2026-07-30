30 июля: день, когда Penguin перевернул книжный мир - литература стала доступной каждому

30 июля 1935 года в Британии произошло событие, которое навсегда изменило книжную историю. В этот день издатель Аллен Лейн запустил серию Penguin Books — дешёвых, но качественных бумажных изданий. Это стало настоящей революцией в мире литературы.

Книги. Фото из открытых источников

До этого книги считались роскошью. Хорошая литература выходила только в дорогих твёрдых переплётах, а дешёвые бумажные книги ассоциировались с второсортными романами. Лейн решил сломать эту несправедливую традицию.

Идея родилась случайно. Возвращаясь поездом после встречи с Агатой Кристи, он стоял на платформе вокзала в Эксетере и не нашёл ничего достойного для чтения. Именно тогда его осенило: книги должны быть доступны каждому, а не только богатым.

Первые Penguin стоили всего шесть пенсов — столько же, сколько пачка сигарет. Но главное — это была настоящая литература. Люди могли купить произведения Андре Моруа, Эрнеста Хемингуэя, Агаты Кристи за копейки. Это было как чудо: классика и современные романы наконец стали частью повседневной жизни.

Фишкой стала и система дизайна. Оранжевый цвет — для художественной литературы, синий — для биографий, зелёный — для детективов. Простота, узнаваемость и стиль сделали Penguin культовым брендом. Книги продавались на вокзалах, в киосках, в магазинах — там, где раньше литературу даже не представляли.

Этот день стал началом новой эпохи. Книги перестали быть предметом роскоши и стали доступными каждому. Идея Лейна изменила культуру чтения, сделав её массовой. С тех пор Penguin стал символом свободы, доступности и любви к литературе.

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