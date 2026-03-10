Британські письменники випустили пусту книгу без тексту: яка причина

Близько 10 тисяч письменників стали співавторами незвичайної книги під назвою Don’t Steal This Book ("Не крадіть цю книгу"), сторінки якої залишилися повністю порожніми. Єдиним змістом видання став список імен авторів. Таким символічним жестом літератори протестують проти використання їхніх творів компаніями зі штучного інтелекту без дозволу та оплати.

Порожня книга Don’t Steal This Book, як протест проти ШІ. Фото: Jill Mead/The Guardian

Серед авторів, які долучилися до ініціативи і випустили пусту книгу стали лауреат Нобелівської премії з літератури Кадзуо Ішіґуро, популярна письменниця Філіпа Грегорі, телеведучий і автор бестселерів Річард Осман, а також Мік Геррон, Маріан Кейс, історик Девід Олусога та письменниця Мелорі Блекман.

Примірники "порожньої книги" роздали відвідувачам Лондонського книжкового ярмарку 10 березня. Акція відбулася за тиждень до того, як уряд Великої Британії має оприлюднити оцінку економічних наслідків можливих змін до законодавства про авторське право.

Ініціатор проєкту, композитор і активіст Ед Ньютон-Рекс, заявив, що індустрія генеративного штучного інтелекту часто будується на використанні творчих робіт без згоди їхніх авторів.

"Генеративний ШІ конкурує з людьми, на чиїй роботі він навчається, позбавляючи їх засобів до існування. Уряд має захистити британських творчих людей і відмовитися від легалізації крадіжки творчих робіт компаніями, що займаються ШІ", — сказав Ньютон-Рекс.

Суперечка навколо використання творів для навчання алгоритмів ШІ посилилася після пропозиції уряду дозволити технологічним компаніям використовувати захищені авторським правом матеріали без попереднього дозволу авторів, якщо ті не заявлять про відмову.

Ця ідея викликала хвилю критики серед митців. Проти послаблення законодавства виступили не лише письменники, а й інші представники творчих індустрій, зокрема британський музикант Елтон Джон.

"Уряд Великої Британії не повинен легалізувати крадіжку книжок в інтересах компаній, що займаються ШІ", — написано на задній обкладинці "пустої книги".

Паралельно з протестом видавці планують просувати модель ліцензування, яка дозволила б компаніям ШІ легально використовувати контент і водночас гарантувати авторам справедливу винагороду.

Ця ідея стала ще актуальнішою після судових процесів у США. Минулого року компанія Anthropic погодилася виплатити 1,5 млрд доларів для врегулювання колективного позову письменників, які звинуватили стартап у використанні піратських копій їхніх книг для навчання їх чат-бота Claude.

Очікується, що до 18 березня британський уряд представить парламенту оновлену позицію щодо реформування законодавства щодо ШІ та авторського права.

