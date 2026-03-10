Британские писатели выпустили пустую книгу без текста: какая причина

Около 10 тысяч писателей стали соавторами необычной книги под названием Don't Steal This Book ("Не воруйте эту книгу"), страницы которой остались полностью пустыми. Единственным содержанием издания стал список имен авторов. Таким символическим жестом литераторы протестуют против использования их произведений компаниями по искусственному интеллекту без разрешения и оплаты.

Пустая книга Don’t Steal This Book, как протест против ИИ. Фото: Jill Mead/The Guardian

Среди авторов, приобщившихся к инициативе и выпустивших пустую книгу, стали лауреат Нобелевской премии по литературе Кадзуо Ишигуро, популярная писательница Филиппа Грегори, телеведущий и автор бестселлеров Ричард Осман, а также Мик Геррон, Мариан Кейс, историк Дэвид Олусога и писательница Мэлори Блэкман.

Экземпляры "пустой книги" раздали посетителям Лондонской книжной ярмарки 10 марта. Акция прошла за неделю до того, как правительство Великобритании должно обнародовать оценку экономических последствий возможных изменений в законодательство об авторском праве.

Инициатор проекта, композитор и активист Эд Ньютон-Рекс заявил, что индустрия генеративного искусственного интеллекта часто строится на использовании творческих работ без согласия их авторов.

"Генеративный ИИ конкурирует с людьми, на чьей работе он учится, лишая их средств к существованию. Правительство должно защитить британских творческих людей и отказаться от легализации воровства творческих работ компаниями, занимающимися ИИ", — сказал Ньютон-Рекс.

Спор вокруг использования произведений для обучения алгоритмов ИИ усилился после предложения правительства разрешить технологическим компаниям использовать защищенные авторским правом материалы без предварительного разрешения авторов, если те не заявят об отказе.

Эта идея вызвала волну критики среди художников. Против ослабления законодательства выступили не только писатели, но и другие представители творческих индустрий, в частности, британский музыкант Элтон Джон.

"Правительство Великобритании не должно легализовать кражу книг в интересах компаний, занимающихся ИИ", — написано на задней обложке "пустой книги".

Параллельно с протестом издатели планируют продвигать модель лицензирования, которая позволила бы компаниям ИИ легально использовать контент и гарантировать авторам справедливое вознаграждение.

Эта идея стала еще более актуальной после судебных процессов в США. В прошлом году компания Anthropic согласилась выплатить 1,5 млрд долларов для урегулирования коллективного иска писателей, обвинивших стартап в использовании пиратских копий их книг для обучения их чат-бота Claude.

Ожидается, что до 18 марта британское правительство представит парламенту обновленную позицию по реформированию законодательства по ИИ и авторскому праву.

