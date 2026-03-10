Види чоловічого взуття: чим відрізняються оксфорди, дербі, лофери та інші популярні моделі

Світ чоловічого взуття набагато різноманітніший, ніж здається на перший погляд. Від класичних туфель до спортивних моделей кожен тип має власні особливості, рівень офіційності та стиль. Крім того, розуміння різниці між оксфордами, дербі чи лоферами допомагає правильно поєднувати взуття з одягом і створювати доречний образ від ділового до повсякденного.

Які існують види чоловічого взуття. Фото: pixabay

Оксфорди

Оксфорди — це один з найкласичніших і найформальніших типів чоловічого взуття. Їх головна особливість полягає у закритій шнурівці. Бокові частини туфель пришиті під передньою частиною, що створює акуратний і стриманий силует. Назва походить від британського міста Оксфорд. Такі туфлі традиційно виготовляють зі шкіри й носять з діловими костюмами або смокінгами. Саме оксфорди вважають найкращим вибором для офіційних подій, бізнес-зустрічей та урочистих заходів.

Дербі

Дербі часто плутають з оксфордами, але їх легко впізнати за відкритою шнурівкою. Бічні частини туфель нашиті поверх передньої частини, тому вони вільніше розходяться, коли шнурки розв’язані. Завдяки цьому дербі вважаються більш універсальними та комфортними. Чорні моделі добре підходять до класичних костюмів, а коричневі або двоколірні до джинсів. Це взуття однаково доречне і в офісі, і на неформальних подіях.

Монки

Характерною ознакою монків є відсутність шнурівки. Замість неї використовуються одна або дві металеві пряжки. Назва походить від англійського слова monk (чернець), адже застібки нагадують ремінці на взутті середньовічних монахів. Монки виглядають елегантно та водночас сучасно. Найкраще вони поєднуються зі звуженими штанами або костюмами в італійському стилі, де штани трохи відкривають щиколотку.

Броги

Броги відомі своїм характерним декором з отворами на шкірі, які називають перфораціями. Спочатку ці отвори виконували практичну функцію і через них витікала вода після ходьби болотистою місцевістю. Сьогодні це стильний декоративний елемент. Броги можуть бути як з відкритою, так і з закритою шнурівкою. Існують повні броги, напівброги та четвертні моделі, які відрізняються кількістю перфорації. Зазвичай борги підходять для стилю кежуал.

Лофери

Лофери — це туфлі без шнурівки, які легко взувати. Вони мають округлий носок і характерну перемичку або декоративні китички на підйомі стопи. Популярність лоферів пояснюється їх універсальністю. Темні моделі з гладкої шкіри можна носити з діловим костюмом, тоді як замшеві або світлі варіанти більше підходять для повсякденного стилю. Лофери часто поєднують з чиносами, джинсами або легкими піджаками.

Сліпони

Сліпони — це легке взуття без шнурівки з гумовою підошвою. Вони були створені засновником бренду Vans Полом ван Дореном у 1970-х роках для серферів. Завдяки простій конструкції сліпони швидко стали популярними в молодіжній культурі. Сьогодні їх носять як зручне повсякденне взуття для прогулянок, подорожей або відпочинку.

Кросівки

Кросівки спочатку створювалися виключно для спорту, але з часом стали невід’ємною частиною міського стилю. Уже в середині 20 століття їх почали носити у повсякденному житті, а сьогодні кросівки виробляють також і люксові бренди. Вони поєднують комфорт, технологічність та модний дизайн, тому підходять як для тренувань, так і для щоденного використання.

Кеди

Кеди — це легке взуття з тканинним верхом і на відміну від кросівок з пласкою гумовою підошвою. Спочатку вони використовувалися для занять спортом, але згодом стали символом повсякденного стилю. Назва походить від американської компанії Keds, яка популяризувала цей тип взуття на початку 20 століття. Сьогодні кеди асоціюються зі стилем кежуал і добре поєднуються з джинсами, шортами або простими літніми образами.

Снікери

Снікери — це проміжний варіант між кедами та кросівками. Їхня назва походить від англійського слова sneak, що означає "крастися", адже гумова підошва дозволяє ходити майже безшумно. Снікери мають масивніший дизайн, ніж кеди і часто пов’язані зі стріт-культурою та музичними субкультурами. Сьогодні вони стали важливою частиною сучасної вуличної моди. Особливо популярними стали снікери від компанії Converse, тому цей тип взуття інколи називають "конверси".

Топсайдери

Топсайдери — це літні туфлі, створені для яхтингу. Вони мають білу нековзку підошву та шнурівку, що проходить по всій задній частині взуття. Завдяки спеціальній підошві вони не залишають слідів на палубі і добре тримаються на вологій поверхні. Топсайдери зазвичай носять без шкарпеток і поєднують із шортами, джинсами або легкими літніми штанами.

Челсі

Челсі — це короткі шкіряні черевики до щиколотки з еластичними вставками з боків. Їх легко взувати завдяки відсутності шнурівки. Цей стиль з’явився ще у вікторіанську епоху, але особливо популярним став у 1960-х роках у Британії. Челсі універсальні і добре поєднуються з джинсами, пальтами чи класичними костюмами.

