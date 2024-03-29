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Новый рекорд: швейцарский поезд проехал 2 803 км без дозаправки

Поезд на водородном топливе занесен в Книгу рекордов Гиннесса

сегодня, 11:59
Автор:
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Черновалова Кристина
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Швейцарская компания Stadler запустила поезд на водородном топливе, который установил новый мировой рекорд. Этот поезд модификации Flirt смог проехать 2 803 километра без дополнительной дозаправки и подзарядки. Этот рекордный пробег произошел 20 марта 2024 года на тестовом полигоне в Колорадо, США, но стал известен публике только 25 марта, когда компания официально объявила о достижении.

Новый рекорд: швейцарский поезд проехал 2 803 км без дозаправки

Швейцарский поезд установил мировой рекорд. Фото: Stadler

Проезд занял около 46 часов, что демонстрирует высокую эффективность и надежность водородного транспорта. Поезд, рассчитанный на 108 пассажиров и имеющий дополнительные места для стояния, развивал максимальную скорость до 130 км/ч.

Этот успех подчеркивает значительный потенциал водорода как альтернативного источника топлива для общественного транспорта. Во время рекордного заезда компания Stadler вела подробную запись всей телеметрической информации, что позволило точно зафиксировать достижение и представить его для включения в "Книгу рекордов Гиннесса".

Это не первый случай, когда Stadler демонстрирует инновации в области экологически чистого транспорта. В декабре 2021 года компания уже вошла в историю с аккумуляторным поездом Flirt, который проехал 224 километра в Германии без подзарядки, также установив мировой рекорд.

Этот новый успех подтверждает возможности водородного топлива как эффективного и экологичного решения для транспорта будущего. Водородные поезда не только эффективны и имеют большую дальность передвижения, но и способствуют снижению вредных выбросов, выпуская в атмосферу лишь водяной пар.

Ранее “Комментарии” писали, что поляк Януш Свитай установил рекорд. Мужчина живет с аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ) более 30 лет.



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