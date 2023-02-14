Канада выпустила монеты в форме украинской писанки

С 2016 года в Канаде каждый год выпускаются уникальные монеты в форме украинской писанки. Об этом пишет Telegram – канал "О Бизнесе", информируют "Комментарии".

Монета-писанка





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Сообщается, что в текущем году прибыль от продажи монет-писанок пойдет в пользу благотворительного фонда Ukraine Humanitarian Appeal. Из фонда финансируется гуманитарная помощь нуждающимся украинцам – покупаются еда, жилье, средства гигиены и лекарства.





Идею дизайна для монет-писанок "подсказало" наиболее раскрашенное пасхальное яйцо в мире, созданное в 1975 году в городе Вегревиль, Альберта, где проживает значительное количество этнических украинцев. Таким образом власти города отметили украинских иммигрантов, переехавших сюда в 1890-х. Достопримечательность сделана из обломков самолетов, весит почти 2,5 тонны и достигает 9 метров в длину.





Как известно, Министерство иностранных дел Канады призвало своих граждан покинуть как можно скорее территорию России и Беларуси и избегать поездок на фоне мобилизации в этих странах и ограничений на въезд и выезд. Канадцы, обладающие российским гражданством, могут быть призваны на обязательную военную службу, предупредили в зарубежном ведомстве Канады.





Ранее мы попросили специалистов оценить постановление правительства, регулирующее продажу конфискованных российских активов и имущества. По мнению экономиста Андрея Новака, идея запустить открытую продажу этого имущества через аукционы, в которых сможет принять участие украинский или иностранный бизнес, верна. Однако с экономической точки зрения очень нецелесообразно начинать любые приватизационные процессы во время войны, поскольку стоимость всех активов на территории государства, где идет война, минимальна. Потому государство сможет выручить минимальные суммы по каждому объекту, прогнозирует Новак.



