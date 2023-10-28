Хэллоуин: история праздника, традиции и современные тренды

Древний кельтский праздник, который зародился тысячи лет назад на Британских островах, пережил принятие христианства, перебрался в Новый Свет, после чего стал одним из любимых не только в Западном мире. Как сегодня празднуют и отрываются на Хэллоуин в Украине. Об этом рассказывают "Комментарии".

Светильник Джека

Но сперва пару слов об истории и традиции праздника. Как утверждают исторические хроники, кельты встречали Новый год в последний день октября. Они были убеждены, что в ночь с 31 октября на 1 ноября межа между мирами живых и миром мёртвых исчезала. А чтобы не стать добычей нечистых духов, люди принимали их образ. Поэтому-то участники праздники одевались в пугающие костюмы.

Свое название праздник получил от словосочетания All Hallows Eve — "Вечер Дня всех святых". Вот отсюда и пошло название праздника — Halloween.

Из кельтской Ирландии и Англии праздник перебрался в США, где стал любимым днем ребятни, которая на Хэллоуин ходит в костюмах от дома к дому с традиционным требованием "trick or treat", что переводят как "Кошелек или жизнь" или "Сладость или гадость". Добродушные хозяева откупаются от них сладостями и небольшими подарками.

Но, конечно, одним из самых знаменитых атрибутов праздника является тыквенный фонарик, или светильник Джека, — он представляет собой полую тыкву, на которой вырезана зловещая гримаса, а внутрь помещена свеча. Считалось, что подобный плод, оставленный в День всех святых около дома, будет отгонять от него злых духов и прочую нечисть. Истоки этого обычая уходят в глубь веков, когда жители британских островов вырезали рожицы на плодах во время сбора урожая. Как и многие другие языческие традиции, этот символ был христианизирован и, согласно популярному ирландскому поверью о Джеке, Светильник Джека представляет собой "душу, не принятую ни в рай ни в ад".



Возможно, именно этот тыквенный атрибут подарил Хэллоуину главные цвета — черный и оранжевый. Черный цвет символизирует смерть, а оранжевый — сбор урожая в уходящем году.

Из США и Великобритании праздник перебрался в Японию, Южную Корею, Сингапур, Австралию и Новую Зеландии, а даже в ряд островных стран Океании. А в конце ХХ века стал привычным и в Украине.

У нас праздник стал не стал поводом почтить память своих предков, как это делали кельты, наоборот — украинцы поддержали мировые тенденции и тренды. В нашей стране Хэллоуин стал поводом украсить унылый осенний день яркими красками и забавными светильниками Джека, которые скорее забавляют прохожих, чем пугают. Накануне Дня всех святых они появляются у входа кафе, рестораны и ночные клубы. Компанию "кельтской" тыкве зачастую составляет искусственная паутина, пластмассовые черные паучки и другая забавная нечисть. В тренде также черепа всех размеров, большие и малые ведьмы, колдовские колпаки и другие магические атрибуты.

Отмечают его и в эти дни — тематической вечеринкой, походом в кафе или ночной клуб, выбор делает каждый свой. Можно ограничиться и "эконом-вариантом" — вместе с детворой самостоятельно смастерить свой светильник Джека, украсив затем им свой подоконник.

Есть и те украинцы, которые отказываются от участия в этом новопраздничном движении. В основном, отказ продиктован религиозными соображения — консерваторы видят в Хэллоуине "сатанинский праздник". Хотя в православии нет официального запрета на празднование Хэллоуина, многие священнослужители выступают против этого, называя этот праздник и связанные с ним традиции антихристианскими. Верующих призывают не принимать участия в мероприятиях, посвященных Хэллоуину, и не советовать делать это своим друзьям и близким.

Так или иначе, выбор за вами. Но, в любом случае, не забывайте про пожарную безопасность — не оставляйте "светильник Джека" без присмотра. А уходя — задувайте свечу в тыкве. Чтобы любой праздник, и Хэллоуин не исключение, оставил после себя только положительные воспоминания и впечатления.