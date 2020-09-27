Звездные туристы на карантине: опрос "Комментариев" ко Дню туризма

Ежегодно 27 сентября в Украине отмечается День туризма. Профессиональный праздник всех тех, кто работает в сфере туризма, а также любителей путешествий. В этом году по сфере отдыха и развлечений нанес сильнейший удар корона-кризис. И даже звездные путешественники были вынуждены кардинально менять планы. Издание "Комментарии" пообщалось на эту тему с украинскими знаменитостями, расспросив, где они побывали в этом году, как корона-кризис повлиял на планы, где мечтают побывать.

Фото: из архива М. Мельник

Дмитрий Ступка, актер театра и кино:

– Побывали в этом году во Вьетнаме на острове Фукуок (еще зимой, с супругой-телеведущей Полиной Логуновой и дочкой Богданой — ред.). "Зацепил" он дешевыми морепродуктами и фруктами! А так, плюс-минус, Азия везде одинаковая… Много раз были в Таиланде, захотелось посмотреть Вьетнам. Вскоре глянем и Камбоджу. В ближайшее время летим в Турцию.

"Корона", конечно, много чего подпортила. Но – выше нос! Мечтаем побывать в Японии, Англии, Австралии, Аруба, Кирибати.

Юлия Панкова, ведущая проекта "Ревизор" (Новый канал):

– Основной критерий отдыха для меня – это безопасность. Особенно во время карантина. Я даже не рассматривала варианты отдыха в отеле. Ведь не могу быть уверенной в качестве заведений, в которых мы с командой не проводили ревизии. Думала арендовать апартаменты в Одессе. Но увидела в социальных сетях, как сейчас людно в городе. Поэтому ради своей безопасности отклонила эту идею. Для отдыха выбрала домик у самого моря неподалеку от Коблево, где я ни с кем не контактировала.

Атмосфера там – просто чудо. Мое утро начиналось с кофе и вида на море. Каждый день ездила к рыбакам за свежей рыбкой. Вволю наелась бычков, сардин, раков и креветок. Готовила и наслаждалась вкусом. А еще ездила на устричную ферму, Уманский тепличный комбинат, гуляла по улочкам Одессы. По дороге домой посетила лавандовую рощу под Киевом. Там невероятная красота! Во время карантина поняла, как наша страна богата и живописна.

Но, несмотря на отличный отдых в пределах Украины, очень скучаю по своим гастрономическим путешествиям (Юлия организовывает авторские гастротуры, – ред.). Мечтаю уже, наконец, поехать в Италию.

Руслан Сеничкин, ведущий "Сніданок з 1+1":

– Летом я с мамой и сестрой несколько дней провели в Карпатах. Я хотел показать семье наши горы, потому что они никогда их не видели. Для меня это большое удовольствие — сделать открытие для своих родных и близких людей.

В этом году Карпаты непривычные – тихие и спокойные. Два года назад или даже в прошлом году в летнем сезоне было очень много людей, а отели, усадьбы и гестхаусы были переполнены. В этом же году из-за карантина в Карпатском регионе было очень мало народу. А вот погода была прекрасной: и солнце, и небольшой дождик, и тучки. Я наслаждался Карпатами. Такими я их еще не видел!





Сейчас опасно летать за границу. ВОЗ постоянно говорит о второй волне пандемии. К тому же, нужно взять во внимание ситуацию во время первой волны, когда люди выехали за границу и застряли там, потому что закрыли границы и перестали летать самолеты. Не хочу быть в подобной ситуации и подвергать себя этой опасности, поэтому я выбираю путешествия по Украине.

Игорь Кондратюк, телеведущий, продюсер:

– Коронавирус нам сломал ВСЕ планы на лето! Потому что мы еще в феврале запланировали поездку в США, купили авиабилеты, забронировали отели, уплатили аренду авто… Сейчас нам вернули деньги только за аренду (там была спецоренда, потому и платили вперед) авто и гостиницы.

А перед этим младшая дочь, школьница Полина, должна была две недели учиться в Англии, в летней языковой школе. Она ездила туда четыре года подряд. Но в этом году –облом... Авиакомпании до сих пор не вернули средства, к слову. Говорят, в течение 90 рабочих дней.

Но главный облом – отмена чемпионата Европы по футболу! Точнее – перенос на 2021-й. У нас с женой были и билеты на матчи, и авиабилеты, и бронирование гостиниц. Даже были (и есть до сих пор, но уже – на следующий год) на финал в Лондоне!

Такие печальки...

А посетили мы только Болгарию, на авто, в августе.

Мария Мельник, ведущая программы "Утро с Украиной" на телеканале "Украина":

– Этот Новый год я встречала на Канарских островах, при этом мы прилетели вечером 31-го и едва успели приобрести продукты к праздничному столу и наполнить бокалы шампанским! Я долго сомневалась – стоит ли ехать на Новый год, или подождать весны. Но когда начали закрывать границы в связи с коронавирусом, поняла, как круто, что всё же в карантин успели отдохнуть!

На свой День рождения мы с мужем планировали большое путешествие по Европе на машине, и вместо этого сидели дома. Повезло, что это был мой рабочий день, и хоть там была возможность встретиться с частью друзей.

Однако карантин позволил оценить красоту нашей страны еще больше! Рафтинг по Южному Бугу, скалолазание в Букском каньоне, косметические процедуры в озере Сиваш, невероятной красоты розовое озеро, воздушные шары в Каменце-Подольском... Это часть мест, которые порадовали нас в этом году, куда очень хочется вернуться!

Ну, и все-таки рискнули полететь в Турцию! Как ни крути – страшно – вдруг границы закроют, а вдруг из-за волнения поднимется температура... Я уже третий раз была в Турции, однако не в формате all inclusive. Один раз с мужем были в походе, и дважды, путешествуя машиной! Это, конечно, космос! Я очень-очень-очень рекомендую отдохнуть там именно машиной! Вы влюбитесь сразу! Просто едешь и за каждым углом находишь что-то особенно красивое, вкусное или потрясающе! Если что, то наш маршрут с рекомендациями уже у меня на странице в Instagram! И главное, мы же летали на параплане. Как я на это решилась до сих пор остается загадкой (смеется).

Если подытожить, то для меня путешествия – это то, куда стоит инвестировать и не откладывать на потом. Потому что жизнь – она здесь и сейчас!

Анастасия Кошман, ведущая реалити-шоу "У кого больше?" (Новый канал):

Мне повезло. Потому что я, так сказать, запрыгнула в последний вагон поезда и в январе побывала в США. Давно хотела отметить свое 30-летие в Америке, а именно – в Орландо. Там есть Universal Studios Orlando и отдельный парк "World of Harry Potter". А поскольку я страстная поклонница этой истории, то была очень рада провести свой день рождения в мантии и с волшебной палочкой в руках (улыбается).

Уже после этой моей поездки, собственно, и начались разговоры о коронавирусе. Я тогда думала, что это фейк, и такого быть не может. Так что не придала новостям особого значения.

Также в этом году я побывала в Болгарии. Летом, когда открыли границы, мы с подружкой полетели на море. Было выгодное предложение, поэтому не удержались.

Словом, жаловаться мне не на что. Но я как человек, зависимый от путешествий, охотно куда-то уже улетела бы. Например, в Рим или Париж. Несмотря на то, что не один год вела различные тревел-проекты, в Европе я бывала мало. В Мексике, например, была, а во Франции – нет.

Евгений Хмара, композитор, пианист-виртуоз:

– Всех читателей поздравлю с Днем туризма. Этот год, конечно, уникальный в плане путешествий. У многих нет возможности посещать другие страны. Но есть возможность открыт нашу страну.

Для меня и моей семьи этот год начался с полета в Таиланд на месяц. И возвращаясь, мы как раз узнали о том, что началась пандемия. Всё пошло как раз с Востока, но мы успели проскочить.

Вернувшись в Украину, объездили ряд городов в рамках всеукраинского тура. И закончили концертом во Львове. Крайний концерт был 8 марта, а уже вскоре объявили карантин. С тех пор нигде, дальше Украины, мы не были.





Часть карантина провел с детьми и женой в Полтаве, у дедушки Даши (в 2016-м Евгений женился на певице Дарье Ковтун, сценический псевдоним Odara, у пары подрастают сын Николай и дочка Вера – ред.). На природе карантин переносить гораздо легче, чем в квартире.

Из нарушенных пандемией планов – поездка в Грецию. Она отменилась. Но это такой год… Нужно просто принять всё, что происходит, осознать, поменять где-то своё мышление. И когда закончится карантин – вдвойне получать удовольствие от свободы. Всё познается в сравнении. Без белого мы не знали бы, что такое черное. И наоборот. Лишившись на некоторое время определенной свободы передвижения, вдвойне будешь ощущать праздник, когда появится возможность нормально путешествовать.

Очень бы хотелось посетить Австралию, Японию. В идеале – с концертами.

Мыслим позитивно, верим в лучшее.

Напомним, ранее "Комментарии" писали, какие страны пользуются наибольшей популярностью в 2020 году.



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